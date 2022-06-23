Kremlin'den Ukrayna açıklaması: Rusya tahıl çalmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile barışın mümkün olduğunu belirten Peskov, "Ancak bu, Rusya’nın tüm taleplerinin Ukrayna tarafından yerine getirilmesinden sonra mümkün." dedi.

Peskov, bu şartların Ukrayna tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.

Kiev yönetiminin Rusya’nın Ukrayna tahıllarını çaldığına ilişkin iddiasına da cevap veren Peskov, "Rusya hiçbir tahılı çalmadı." ifadesini kullandı.