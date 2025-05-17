Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında görüşme gerçekleştirilmesinin, iki ülke heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkün olduğunu belirterek, "Biz bunu mümkün görüyoruz" dedi.

Şartları sıraladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında muhtemel bir görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Peskov, "Böyle bir görüşme, iki ülke heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkündür. Biz bunu mümkün görüyoruz. Ancak tam olarak çalışmaların sonucunda ve iki taraf arasında anlaşmalar şeklinde belirli sonuçlara ulaşılması şartıyla" şeklinde konuştu.

Putin ve Zelenski Aralık 2019'dan bu yana bir araya gelmemişti.

Ukrayna-Rusya arasında barış müzakeresi yapıldı

Öte yandan, dün İstanbul'da Ukrayna-Rusya arasında barış müzakeresi yapılmıştı.

Görüşmelere, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında Türk, Rus ve Ukraynalı heyetler katıldı. Toplantıda, esir takası ve ateşkes gibi konular ele alındı.

Görüşmelerin ardından her iki taraftan da biner askerin serbest bırakılması konusunda uzlaşıldığı açıklandı.