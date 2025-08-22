Kremlin'e yakın kaynaklar açıkladı: Putin'in Ukrayna'dan talepleri ortaya çıktı

Kremlin’e yakın adını açıklamayan üç kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'dan taleplerini açıkladı.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Putin'in Ukrayna’nın doğudaki tüm Donbas bölgesinden ve NATO’ya katılma hedeflerinden vazgeçmesi, tarafsız kalmasını ve Batılı askerlerin Ukrayna’ya girmemesini istediğini belirtti.

Putin'in talepleri sıralandı

Kaynaklara göre, Putin’in Haziran 2024’te ortaya koyduğu toprak taleplerinden geri adım attığı belirtilen haberde, Moskova’nın bir parçası olarak savunduğu Donetsk, Luhansk Herson ve Zaporijya’nın tamamının Kiev yönetimi tarafından terk edilmesini istediğini ancak Kiev’in bu şartları reddettiği hatırlatıldı.

Yeni teklifte, Putin’in Ukrayna’nın Donbas bölgesinden çekilmesini hâlâ talep ettiği, buna karşılık Zaporijya ve Herson’daki mevcut cephe hatlarını dondurmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Moskova’nın Harkov, Sumy ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki küçük işgal alanlarını geri vermeye de istekli olduğu aktarıldı.

Ayrıca, Ukrayna’nın NATO üyelik hedefinden vazgeçmesi talebinde ve NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişleme olmayacağına dair yasal bağlayıcılığı bulunan bir taahhüt isteğinde ısrarcı olduğu belirtildi.

Ukrayna ordusunun sınırlandırılması ve bir barış gücü çerçevesinde dahi Batılı askerlerin Ukrayna’ya girmemesi için anlaşma talep ettiği de kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da zirve gerçekleştirmişti.

Zirvenin ardından Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede ele alınan Ukrayna’nın güvenlik garantileri gündemdeki yerini koruyor.