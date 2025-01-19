Kripto endüstrisi Trump'ın göreve başlamasını kutluyor: Karanlık günler geride kaldı

Crypto.com, Kraken ve Exodus gibi dev kripto borsalarının yöneticileri, yıllarca Washington ile zıtlaştıktan sonra kripto borsaları için umut vadeden Trump'ın, göreve başlama törerini büyük coşkuyla kutladı.

Trump'ın 20 Ocak'ta gerçekleşecek yemin töreninden önce bir araya gelen kripto yöneticileri, Biden yönetiminin hedefinde olan sektör için iyimser tahminlerde bulundu. İki yıl önce, FTX'in çöküşüyle ​​birlikte yok olma eşiğinde görünen sektör "kripto başkanı" olarak görülen Trump'ın yönetime geçmesi ile büyük bir dönüşüme de hazırlanıyor.

Trump'ın kripto düzenleme engellerini azaltmayı ve dijital varlıkların yaygın olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlayan başkanlık kararları yayınlaması bekleniyor.

Kriptonun geleceği daha iyimser

Kripto yatırım danışmanı Wave Digital Assets'in kurucu ortağı Les Borsai, birçok karanlık yıl geçirdiklerini belirterek, bunun geride kaldığını geleceğin daha iyimser göründüğünü söyledi.

Kutlamada, "Bitcoin'i tekrar harika yap" sloganlı şapkalar dikkat çekti.

Joe Biden, döneminde dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları ile kripto şirketlerine baskı artarken Coinbase, Binance, Kraken gibi çok sayıda borsa federal mahkemede dava edilmişti.