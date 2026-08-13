Kripto milyoneri sandılar, hayatları kabusa döndü: 3 kez saldırıya uğradılar

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Fransa’da yeni bir eve taşınan çiftin hayatı, satın aldıkları evin geçmişi nedeniyle kabusa döndü. Yaklaşık iki yıl önce evi satın alan çiftin, evin önceki sahiplerinin varlıklı kripto para yatırımcıları olması nedeniyle suçluların hedefi haline geldiği bildirildi.

Çiftin avukatı Voleur Récidiviste mahkemede "Önceki ev sahiplerinin vergi beyannamesi ile eski adresleri internete sızdırılmıştı. Ancak söz konusu adres artık kripto yatırımcılarına değil, kripto parayla ilgisi bulunmayan yeni ev sahiplerine aitti" dedi.

Kripto paraları yoktu ama...

Olay, Fransa’nın kuzeyindeki Somme bölgesinde, Montdidier yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre suçlular, internete sızan bilgiler nedeniyle evin adresini eski sahiplerinin kripto servetiyle ilişkilendirmeye devam etti. Böylece evde artık başka insanların yaşadığı anlaşılmadan yeni ev sahipleri hedef haline geldi.

Avukat yaşananları, “Evi yanlış yerde, yanlış zamanda satın aldılar” sözleriyle değerlendirdi.

İlk saldırıdan iki gün sonra yeniden geldiler

Çiftin yaşadığı korku dolu süreç 24 Haziran’da başladı. İlk saldırgan grubu eve girdi ancak ailenin köpeklerinden korkarak kaçtı.

Sadece iki gün sonra başka bir grup aynı evi hedef aldı. Bu kez saldırganlar içeri girmeyi başardı.

İkinci saldırıda olay şiddete dönüştü. Çiftten biri bağlanırken diğeri darbedildi. Saldırının Snapchat üzerinden canlı olarak görüntülendiği de öne sürüldü.

Ancak saldırganlar bir süre sonra karşılarındaki kişilerin aradıkları kripto yatırımcıları olmadığını fark etti ve evden ayrıldı.

Alarm taktırdılar, üçüncü kez hedef oldular

Yaşadıkları saldırının ardından çift evlerine alarm sistemi kurdurdu. Ancak bu önlem bile aynı adresin yeniden hedef alınmasını engellemedi.

17 Temmuz’da üçüncü bir grup eve yaklaştı. Bu kez alarmın devreye girmesi üzerine şüphelilerin içeri giremeden kaçtığı bildirildi.

Böylece kripto para sahibi olmayan çift, bir aydan kısa sürede aynı gerekçeyle üç ayrı saldırı girişiminin hedefi oldu.

Telegram’dan saldırgan tutmuşlar

Üçüncü saldırı girişimine ilişkin davada 20 ve 21 yaşlarındaki iki kişi hakim karşısına çıktı.

Sanıklardan biri, Telegram üzerinden 30 bin Euro arasında karşılığında bir “görev” kabul ettiğini söyledi. İfadesine göre başlangıçta görevin tam olarak ne olduğunu bilmiyordu.

Sanık, tahliye edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylediği annesiyle bağlantılı yaklaşık 4 bin Euro'luk borcu ödemek istediğini öne sürdü.

Diğer sanığın ise araç paylaşım hizmetinde sürücülük yaptığı ve grubu Paris bölgesinden Somme’a götürmek için 300 Euro aldığı belirtildi. Grubun yanında levye, kar maskeleri ve plastik kelepçeler bulunduğu aktarıldı.

Otoyol geçiş fişindeki DNA yakalattı

Üçüncü girişimin ardından Montdidier Jandarması soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, A1 otoyoluna ait bir geçiş fişinde DNA izine ulaştı.

İki şüpheli 7 Ağustos’ta yakalanarak tutuklandı. Daha önce sabıka kayıtlarının bulunmadığı belirtilen iki sanık da mahkemede olaya karıştıklarını kabul etti. Sanıklardan biri yaptıklarını “aptallık ve açgözlülük” olarak nitelendirdi.

Mahkeme, genç sanığa 18 ayı infaz edilmek üzere 3 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanık ise 9 ayı infaz edilmek üzere 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İki sanığın da tutukluluklarının devamına karar verilirken, üç yıl boyunca Somme bölgesine girmeleri ve birbirleriyle iletişim kurmaları yasaklandı.

Çift artık evi satmak istiyor

Art arda yaşanan üç olay çiftin evleriyle bağını kopardı. Avukatlarının açıklamasına göre çift artık kendisini güvende hissetmiyor ve evi satmak istiyor.

Olay aynı zamanda dijital veri sızıntılarının yıllar sonra bile yaratabileceği fiziksel güvenlik riskini gündeme getirdi. Suçluların aradığı kişiler adresten taşınmış olsa bile geçmişte sızdırılan adres ve servet bilgilerinin internette kalması, eve sonradan taşınan kişileri dahi hedef haline getirebiliyor.

CertiK verilerine göre, 2026’nın ilk yarısında dünya genelinde doğrulanmış 52 kripto bağlantılı fiziksel saldırı kaydedildi.

Bunların 33’ü Fransa’da gerçekleşti. Böylece Fransa, söz konusu saldırıların yüzde 63,5’ine sahne oldu. Aynı dönemde ev baskını vakalarının ise önceki yılın aynı dönemindeki 1 vakadan 20’ye yükseldiği belirtildi.