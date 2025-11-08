Kripto yatırımcısı Roman Novak ve eşi öldürüldü

Rus kripto traderı Roman Novak ve eşi Anna, BAE’nin Khatt kentinde yatırımcılarla görüşmek üzere gittikleri buluşmada ortadan kayboldu.

Çiftin şoförü, onları göl kenarındaki bir otoparka bıraktı; buradan başka bir araca binip ayrıldılar ve bir daha kendilerinden haber alınamadı.

Yaklaşık bir ay sonra polis, Novak ve eşinin cesetlerini kiraladıkları villada buldu. X

Olayla ilgili sekiz kişi tutuklandı. Şüphelilerin dört tanesi aracın ve villanın kiralanması ve Novak çiftini kandırmakla suçlanıyor.

Fidye için kaçırdılar, kripto cüzdan boş çıktı

Soruşturmada elde edilen bulgular, Novak ve eşinin fidye amacıyla kaçırıldığını ortaya koydu. Zanlıların hedefi, Novak’ın “milyar dolar değerinde” olduğu düşünülen kripto cüzdanıydı. Novak, baskı altında cüzdanın şifresini verdi ancak hesap boş çıktı. Bu gelişme üzerine çiftin öldürüldüğü değerlendiriliyor.

Cinayetle bağlantısı tespit edilen üç Rus vatandaşının, Rusya'da gözaltına alındıkları öğrenildi.

Kripto dolandırıcılığı geçmişi

Roman Novak, 2018’de büyük çaplı finansal dolandırıcılıktan hüküm giymişti. 2023’te Dubai’de “Fintopio” adlı kripto para transfer uygulamasını kurarak yatırımcılardan 500 milyon dolar toplamış, ardından ortadan kaybolmuştu.

Novak’ın, yatırımcıları etkilemek için Telegram kurucusu Pavel Durov’un çevresinden bilgi aldığını iddia ettiği ve TON token satışlarında sahte vaatlerde bulunduğu da haberlere konu olmuştu.