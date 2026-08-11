Kripto yatırımcısını geri döndürecek plan devrede

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Yeni düzenlemeyle bireysel yatırımcıların dijital varlık işlemlerinden elde ettiği gelirler için üç yıl boyunca vergi indirimi uygulanacak. Teşvikten yararlanabilmek için varlıkların dolandırıcılık, kara para aklama veya lisanssız kripto hizmetleriyle bağlantılı olmaması gerekecek.

Hükümetin temel hedeflerinden biri, Kazak yatırımcıların yurt dışındaki veya düzenleme dışındaki platformlarda tuttuğu kripto varlıklarını ülke içine çekmek.

1 milyon cüzdan var

Kazakistan'ın finans merkezi AIFC'nin verilerine göre ülkede yaklaşık 1 milyon kripto cüzdanı bulunuyor. Buna karşılık lisanslı yerel borsalara kayıtlı kullanıcı sayısı mart itibarıyla yalnızca 256 bin 900 seviyesinde. Aradaki büyük fark, hükümetin yeni politikasının neden özellikle yerel ve lisanslı platformları öne çıkardığını gösteriyor.

Binance Kazakistan Genel Müdürü Nurkhat Kushimov'a göre vergi teşviki, yatırımcıların düzenlenmiş platformlara yönelmesini sağlayabilecek en önemli adımlardan biri. Kushimov, uygulamanın lisanslı piyasaya güveni artırabileceğini düşünüyor.

Bir dönem dünyanın en büyük merkezlerinden biriydi

Kazakistan'ın kriptoyla ilişkisi ise yeni değil. Çin'in 2021'de Bitcoin madenciliğini yasaklamasının ardından düşük enerji maliyetleri nedeniyle ülkeye büyük miktarda madencilik kapasitesi taşınmış ve Kazakistan kısa sürede ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci Bitcoin madencilik merkezi haline gelmişti.

Ancak hızlı büyümenin ağır bir faturası oldu. Zirve döneminde kripto madencilerinin ülkenin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 8'ini tükettiği tahmin edilirken, artan talep elektrik şebekesinde ciddi sorunlara ve kesintilere yol açtı.

Hükümetin elektrik tüketimi ve dijital varlıklara ilişkin kuralları sıkılaştırmasının ardından çok sayıda madenci ülkeyi terk etti veya kayıt dışına yöneldi.

Madencilik için yeni enerji formülü

Astana bu kez aynı sorunun tekrarlanmasını önlemek için enerji tarafında da farklı bir model hazırlıyor. Yeni plan kapsamında, petrol sahalarında ortaya çıkan ve devlet tarafından kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan doğal gazın kripto madenciliği için elektrik üretiminde kullanılması öngörülüyor. Böylece madencilik tesislerinin ulusal elektrik şebekesine yük bindirmeden faaliyet göstermesinin önü açılmak isteniyor.

Vergi avantajı tek başına yeterli olmayabilir

Sektör temsilcileri ise üç yıllık teşvikin yatırımcıları geri getirmek için tek başına yeterli olmayacağı görüşünde. Yerel platformların küresel borsalarla rekabet edebilmesi için yüksek likidite, hızlı para yatırma ve çekme işlemleri, bankacılık sistemine kolay erişim ve öngörülebilir düzenlemelerin de gerekli olduğu belirtiliyor.

Hükümet şimdiden teşvik sonrasına ilişkin hazırlıklara başladı. Yapay Zeka ve Dijital Gelişmeden Sorumlu Bakan Yardımcısı Gizzat Baitursynov, üç yıllık vergi avantajının sona ermesinin ardından uygulanabilecek basitleştirilmiş bir vergi sistemi üzerinde çalışıldığını açıkladı.