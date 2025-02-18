Kritik ABD-Rusya görüşmesi sona erdi! Taraflardan ilk açıklama geldi: Liderler ne zaman görüşecek?

ABD ve Rusya heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. TASS haber ajansının aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından gerçekleştirilen toplantı 4,5 saat sürdü.

Toplantıya katılan isimler

Görüşmelere Rus heyetinden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev; ABD heyetinden ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı.

"Tarih vermek henüz zor"

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki ülkenin Ukrayna konusunda ilerleyen süreçte görüşmelere devam edeceğini belirtti. Putin ve Trump’ın önümüzdeki hafta bir araya gelme ihtimalinin düşük olduğunu dile getiren Uşakov, "İki ülke heyetleri arasında yakın çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz buna hazırız ancak liderlerin görüşmesine ilişkin bir tarih vermek henüz zor" ifadelerini kullandı.

Uşakov ayrıca, Ukrayna ile ilgili müzakerelerde yer alacak Rus yetkililerin doğrudan Putin tarafından belirleneceğini vurguladı.

Üst düzey ekip oluşturulacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış müzakerelerini yürütmek ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek için üst düzey ekip oluşturma amacıyla üst düzey ekip oluşturma konusunda mutabık kalındığını aktaran Rubio, iki heyetin elçilik personelinin yeniden işe alınması konusunda anlaştığını da kaydetti.