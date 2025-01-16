'Kritik belgeler ele geçirildi': Çin destekli hackerlar ABD Hazine Bakanlığı'nı hedef aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Çin devlet destekli bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Bloomberg News tarafından incelenen bir rapora göre, 400'den fazla dizüstü ve masaüstü bilgisayara sızan hackerlar, yaptırımlar, uluslararası ilişkiler ve istihbarat gibi kritik konulara dair belgelere erişim sağladı.

Raporda, bilgisayar korsanlarının çalışanların kullanıcı adları ve şifrelerinin yanı sıra sınıflandırılmamış kişisel bilgisayarlardaki 3.000'den fazla dosyaya ulaştığı belirtildi. Bu dosyalar arasında politika ve seyahat belgeleri, organizasyon şemaları, yaptırımlarla ilgili materyaller ve "Kolluk Kuvvetleri Hassas" olarak sınıflandırılmış veriler de yer alıyor.

Bilgilere göre, hackerlar materyalleri çalmış olsalar da, Hazine'nin e-posta ve gizli sistemlerine erişemedikleri ifade edildi. Ancak saldırganların, ABD'deki yabancı yatırımların ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini inceleyen Yabancı Yatırım Komitesi'nin yürüttüğü soruşturmalarla ilgili materyallere ulaştığı kaydedildi.

Çarşamba günü yayımlanan ve Kongre üyelerine sunulan rapor, ABD’li yetkililere göre, bir yabancı rakibin ABD’nin ulusal borcunu yönetmek, yaptırımlar uygulamak ve ekonomi politikasını şekillendiren merkezi bir kuruma gerçekleştirdiği en kapsamlı saldırının detaylarını ortaya koyuyor.

Bu olay, siber güvenliğin ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomi yönetimi üzerindeki kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.