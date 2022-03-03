  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Kritik görüşme başladı: Rusya-Ukrayna heyetleri 2. kez aynı masada
Takip Et

Kritik görüşme başladı: Rusya-Ukrayna heyetleri 2. kez aynı masada

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından iki ülkenin heyetleri barış müzakereleri için 2. defa bir araya geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 8. güne girildi.

Ukrayna'daki çatışmalar sürerken, iki tarafın durumu müzakere etme çabası devam ediyor. İlki 28 Şubat'ta yapılan barış müzakerelerinde 2. toplantı başladı.

Müzakerelerin ikinci turuna Belarus'un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri Brest ev sahipliği yapıyor.

Müzakerelerin ilk hedefinin acil ateşkes olduğu açıklandı.

İki ülkenin heyetleri Belarus'ta 28 Şubat'ta bir araya gelmiş, ilk tur görüşmeleri yaklaşık 6 saat sürmüştü. Müzakerede herhangi bir mutabakata varılamamıştı.

 

Kremlin'den müzakere açıklaması: Ek talepler ortaya çıkmasına yol açıyorKremlin'den müzakere açıklaması: Ek talepler ortaya çıkmasına yol açıyorDünya
Rus oligarkların dev yatlarına el konulduRus oligarkların dev yatlarına el konulduDünya
Harkov’da son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandıHarkov’da son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandıDünya
Lavrov'dan Ukrayna ile müzakere açıklaması: Krize çözüm bulunacağından şüphem yokLavrov'dan Ukrayna ile müzakere açıklaması: Krize çözüm bulunacağından şüphem yokDünya

 

 