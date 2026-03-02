Kritik tartışma gündeme geliyor: GKRY'deki saldırı sonrası AB karşılık verecek mi?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın karşı hamlelerinin sürdüğü bir dönemde, Birlik'in ortak savunma mekanizmasının gündeme gelebileceğini açıkladı.

Pinho, saldırıya uğrayan bir üye ülkeye tüm imkânlarla destek verilmesini öngören maddenin önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarda ele alınacağını bildirdi.

Pinho, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlerleyen günlerde toplantı yapılacak

Toplantıda bir gazeteci, Orta Doğu'daki gelişmelerin bölgeye en yakın AB üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) çevresindeki güvenlik kaygılarını artırdığını belirterek, "AB Komisyonu ortak savunma yardımı maddesini aktif hale getirmeye hazırlanıyor mu?" sorusunu yöneltti.

Pinho, söz konusu maddenin ilerleyen günlerde yapılacak toplantılarda tartışılacağını, ancak bu görüşmelerin sonucuna ilişkin önceden bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.

GKRY'de İHA saldırısı

AB üyesi GKRY'de bulunan İngiliz askeri üssüne gece saatlerinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Rum yetkililer, İHA'nın İran yapımı olduğunu öne sürmüştü.

İngiltere tarafından yapılan açıklamada ise İHA'nın GKRY'deki Akrotiri Üssü'ne (Ağrotur) düştüğü teyit edilirken, saldırıya karşılık verildiği vurgulanmıştı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Saldırı ihtimaline karşı GKRY'de bazı tedbirler devreye alındı. Baf Havalimanı tahliye edilirken, 2-3 Mart tarihlerinde yapılması planlanan AB Avrupa İşleri Bakanları Toplantısı ertelendi. Ağrotur yakınlarındaki köylerde ise okulların tedbir amacıyla tatil edildiği açıklandı.

Lizbon Antlaşması'nın 42. maddesi'nde ne var?

AB'nin kurucu metinlerinden Lizbon Antlaşması'nın 42. maddesi, bir üye ülkenin silahlı saldırıya uğraması halinde diğer üyelerin tüm imkânlarıyla yardım sağlamasını öngörüyor. Bu madde şimdiye kadar yalnızca Fransa tarafından, Kasım 2015'teki terör saldırılarının ardından işletilmişti.