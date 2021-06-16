Kritik zirve başladı: Biden ile Putin ilk kez bir arada

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşanıyor.

Başta Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde olmak üzere, tarihte pek çok uluslararası zirve, toplantı ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapan kent, kırmızı alarma geçti. Şehirdeki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Zirve, Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısında, 18. yüzyılda bir parkın içinde inşa edilen Parc de La Grange'de yapılıyor.

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği, 1000'den fazla gazetecinin akredite edildiği zirvenin yapılacağı villanın yakınında uluslararası basın merkezi kuruldu.

Resmi program açıklanmadı

Brüksel'deki temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Biden, dün TSİ 17.30'da kentteki Cointrin Havalimanı'na indi. Biden, ilk görüşmesini İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ile yaptı.

Zirve'ye ilişkin resmi program açıklanmadı. Edinilen bilgiye göre, iki liderin görüşmesi yaklaşık 4 saat sürecek.

Görüşmenin ardından Putin'in TSİ 18.30'da, Biden'ın ise TSİ 20.00'de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.