Kritik zirve öncesi öncü heyet Pakistan'da: Gözler pazartesiye çevrildi

ABD ile İran arasında yapılması beklenen ikinci tur görüşmeler öncesinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da diplomatik temaslar hız kazandı. Pakistanlı kaynaklar, Washington'dan gelen ön hazırlık heyetini taşıyan iki uçağın kente indiğini bildirdi.

"Öncü heyet" İslamabad'a ulaştı

İslamabad'daki yetkililer, Anadolu Ajansı'na yaptıkları açıklamada, ABD'li "öncü heyeti" taşıyan iki uçağın başkente iniş yaptığını aktardı. Söz konusu heyetin, planlanan görüşmeler öncesinde hazırlık temasları yürüteceği değerlendiriliyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ABD ile İran arasında gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur müzakereler nedeniyle başkentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Geo News'un aktardığına göre polis birimleri, görüşmeler süresince kent genelinde üst düzey tedbirler uygulanacağını duyurdu.

Gözler pazartesi gününe çevrildi

Pakistan hükümetine yakın kaynaklar, daha önce yaptıkları açıklamada ABD ve İran heyetlerinin "büyük olasılıkla pazartesi günü" İslamabad'da bir araya geleceğini belirtmişti. Tarafların bir araya gelmesi halinde, ilk turda sonuç alınamayan başlıkların yeniden masaya yatırılması bekleniyor.