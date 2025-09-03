Kronik venöz yetmezlik iddiaları sonrası ABD Başkanı Trump’tan açıklama! Sağlık durumu nasıl?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada çıkan sağlık durumunun kötü olduğuna dair iddiaları reddetti. Trump, “sahte haber” olarak nitelendirdiği bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İşçi Bayramı hafta sonunda oldukça aktif olduğunu vurgulayan Trump, medya röportajları yaptığını ve Virginia’daki golf kulübünde zaman geçirdiğini söyledi.

Beyaz Saray’ın temmuz açıklaması

Beyaz Saray, 17 Temmuz’da yaptığı resmi açıklamada Trump’ın alt bacaklarında şişlik ve sağ elinde morluk bulunduğunu doğrulamıştı.

O dönemde kamuoyuna yansıyan fotoğraflarda Trump’ın ayak bileklerindeki şişlikler ve elinde makyajla kapatıldığı öne sürülen izler dikkat çekmişti.

Doktor raporu ortaya çıkmıştı

Başkanın doktoru Sean Barbabella, Beyaz Saray tarafından yayımlanan bir mektupta, Trump’ın bacaklarındaki sorunun “kronik venöz yetmezlik” testleriyle doğrulandığını belirtmişti.

Barbabella, bu durumun özellikle 70 yaş üzerindeki bireylerde yaygın ve iyi huylu bir sağlık sorunu olduğunu kaydetmişti.

Trump: Yoğun tempodayım

Trump, sağlık iddialarını reddederken başkanlık görevini aksatmadığını da vurguladı.

Yoğun bir program sürdürdüğünü belirten Trump, sahte haberlerin ABD kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etti.