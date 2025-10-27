KRV Başbakanı Wüst: Türkiye ile ekonomik ilişkilerde büyük potansiyel var

Wüst, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi, Alman-Türk İş Konseyi (DTWR) ve NRW Global Business Yatırım ve Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Türkiye-Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Almanya ile Türkiye’nin çok yakın geleneksel ortaklık ilişkilerine sahip olduğunu belirten Wüst, Türkiye ile KRV eyaleti arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin çok güçlü olduğunu söyledi.

KRV Başbakanı, “Bu durumun, Türkiye'den özellikle sanayi bölgesi KRV'ye yoğun göçle ilgisi vardır. 1960'lı yıllardan itibaren yüz binlerce insan, Türkiye'den buraya geldi çünkü burada hayatlarını kendi ellerine alma fırsatı, bir şeyler başarma fırsatı, çocukları için daha iyi bir hayat kurma fırsatı gördüler.” diye konuştu.

"Ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinde muazzam bir potansiyelin olduğuna eminim”

KRV eyaletinde 1 milyon Türk kökenlinin yaşadığını anlatan Wüst, “Hepsi de Almanya’nın refahına katkıda bulunuyorlar ve Türk kökenli birçok insan, ülkelerimiz arasında köprü kuruyorlar.” ifadelerini kullandı.

Wüst, Almanya'da eğitim gören Türk öğrencilerin yarısından fazlasının Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunduğunu, bilim alanında da eyaleti ile Türkiye arasında çok fazla bağlantının olduğunu dile getirdi.

Kuzey Ren-Vestfalya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin de derin olduğunu belirten Wüst, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türk şirketlerinin hissedarı olduğu her üç şirketten biri Kuzey Ren-Vestfalya'da. Alman-Türk ticaret hacminin beşte biri burada, bizde gerçekleştiriliyor. Bu, daha da geliştirmek istediğimiz güçlü bir temel. Her iki taraf için de ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesinde muazzam bir potansiyelin olduğuna eminim.”

Wüst, Türkiye-Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı'nın hem Almanya hem de KRV için iyi olacağını dile getirerek, “Bu yuvarlak masa toplantısının başkent Berlin'de değil Düsseldorf'ta yapılması, bizim için bir onurdur.” dedi.

Kuzey Ren-Vestfalya’nın güçlü bir sanayi bölgesi olduğuna dikkati çeken Wüst, Almanya’nın da 200 yıllık sanayi geçmişine sahip olduğunu söyledi.

"Merz'in Türkiye ziyareti, Almanya-Türkiye ortaklığına verdiği değeri vurguluyor"

Wüst, sıkı ortaklıklar ve adil ekonomik ilişkilerin daha fazla refah için hala büyük potansiyel barındırdığını belirterek, şöyle devam etti:

“Güvenlik, barış içinde bir arada yaşamaktır. Bu nedenle, Federal Şansölyemiz Friedrich Merz’in 30 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret etmesinden dolayı minnettarım. Biliyorsunuz, bu onun için önemli bir seyahat ve bu seyahat, yeni federal hükümetin Almanya-Türkiye ortaklığına verdiği önemi ve değerini de vurguluyor. Bunu çok iyi buluyorum ve bu ziyaretten çok şey bekliyorum. Daha sıkı bir işbirliği, karşılıklı yatırımlar ve ortak yeniliklerle daha da yakınlaşacağız ve her iki ülke, ekonomik olarak daha da güçlenebilecek. Bugün birkaç somut proje hakkında konuşacağımız için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım, iyi ve verimli bir işbirliği için eyalet hükümetimin desteğine her zaman güvenebilirsiniz.”

"Türkiye, gerçek bir küresel oyuncu haline geldi"

Almanya'nın 10'uncu Cumhurbaşkanı Christian Wulff da Türkiye’nin savunma sanayisi ve enerji alanlarında son yıllarda büyük ilerleme kaydettiğini, gerçek küresel oyuncu haline geldiğini söyledi.

Wulff, “Her şeyden önce Türkiye, Avrupa'ya yakın. Birbirimizi tanıyoruz, birbirimizi takdir ediyoruz. Ulaşım yolları, mesafeler, tedarik zinciri sorunları gibi sorunlarımız yok. Türkiye'de üretim yapan veya Almanya'da yatırım yapan bir Türk, İstanbul'dan uçakla kısa bir yolculukla Düsseldorf, Köln ve Kuzey Ren-Vestfalya'daki diğer havaalanlarına ulaşabilir.” dedi.

Almanya-Türkiye ticaret hacmini 10 yılda 5 katına çıkarma hedefi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Türkiye’nin Almanya ile çok boyutlu ilerleyen ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve 50 milyar avroya yaklaşan ikili ticaret hacmini 10 yıl içinde 5 katına çıkarmak gibi çok iddialı bir hedefi konuşacaklarını söyledi.

Ticaretin yanı sıra karşılıklı yatırımlar, diaspora ilişkileri, turizm dahil hizmet sektörlerinin de gündemlerinde olduğunu belirten Olpak, ticaret hacminde bu kadar önemli bir hedefe yönelik çok radikal adımlar atılması ve gerekli altyapının hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Olpak, AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması’nın modernizasyonunun bu hedefin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, “Her iki tarafın da kazanacağı bu olumlu adımı atamazsak maalesef işimiz çok zor. Türk iş insanlarının vize sorunları ve araç geçiş kotaları da bunun tamamlayıcısı başlıklar ve ticareti geliştirmenin ana faktörlerinden. Türkiye ve Almanya’nın yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında attığı güçlü adımlarla eş değer ortak çalışmalar da aynı ölçüde önemli ve yeşil dönüşümün önemli unsularından birisi olan yenilenebilir enerji yatırımlarında ortak adımlar bunun tamamlayıcılarından.” değerlendirmesinde bulundu.

250 milyar avroluk hedef

DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da başta Almanya olmak üzere AB'nin Türkiye için oldukça önemli olduğunu söyledi.

"Biz, AB'yi 450 milyonluk nüfus ve yaklaşık 20 trilyon dolarlık muazzam bir ekonomik güç olarak ele alıyoruz." diyen Yalçındağ, şöyle konuştu:

"Bizim en önemli ticari partnerimiz Almanya başta olmak üzere AB ülkeleriyle ciddi seviyede ticaretimiz ve bunu artırma isteğimiz var. Ülkelerimiz 3 saatlik mesafede yer alıyor, senede yaklaşık 7 milyon Alman turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Tam da bu yüzden, Almanya ve Avrupa'nın küresel politika ve ticarette yaşadığı sorunlara Türkiye olarak merhem olacağımıza inanıyoruz. Türkiye olmadan Avrupa, Avrupa olmadan Türkiye'nin eksik kalacağını düşünüyoruz."

Boston Consulting Group'un Almanya ve Türkiye ofisleriyle, Almanya ile Türkiye arasında 50 milyar avroya yaklaşan ticaret hacmini 10 senede 250 milyar avro seviyelerine çıkarmak amacıyla yol haritası hazırladıklarını anlatan Yalçındağ, bu yol haritasını Türkiye ve Almanya devlet başkanlarına sunacaklarını söyledi.