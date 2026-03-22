Küba bir haftada ikinci kez karanlığa gömüldü!

ABD'nin enerji ambargosu ile karşı karşıya kalan Küba, 16 Mart'taki kesintinin ardından ikinci kez karanlığa gömüldü. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı Ulusal Elektroenerji Sistemi'nin (SEN) tamamen çöktüğünü bildirdi. Ülke genelinde elektriğin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, yaşanan elektrik kesintilerinin 3 aydır devam eden petrol ambargosundan kaynaklandığını mevcut elektrik sisteminin sadece güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta durduğunu söylemişti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı. Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.