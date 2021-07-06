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Küba'da Rus turistlere COVID-19 karantinası

Küba'da şüpheli COVID-19 vakalarından sonra, ülkeye gelen Rus turistler COVID-19 karantinasına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rus ITER TASS haber ajansı, 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri ​​arasında Küba'ya giden Rus turistlerin yapılan tekrar testlerinde sonuçların negatif çıkmasından sonra ülkede serbest bırakıldığını bildirdi.

Rusya'nın Havana Başkonsolosu Nana Mgeladze, tecrit edilen çoğu Rus turistin tekrar testlerinin negatif çıkmasından sonra serbest bırakıldığını söyledi. Konsolos, "30 Haziran-4 Temmuz tarihleri ​​arasında Küba'ya gelen turistler arasında dün toplam 230 ekspres test yapıldı. İki kadın turist dışında herkesin testi negatif çıktı." dedi.

Bu turistler otellerde karantinadan sonra serbest bırakıldı.

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koronavirüs