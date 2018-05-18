Küba'da yolcu uçağı düştü
Küba'nın başkenti Havana'da bir yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi.
Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü. José Martí Uluslararası Havaalanı'ndan kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Cubana de Aviacion Havayollarına ait uçakta 104 yolcunun olduğu bildirildi.
Uçak, başkent Havana'nın doğusunda bulunan Holguin'e gitmek için havalanmıştı. Uçağın düştüğü bölgeye giden Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel çok sayıda kişinin öldüğünü söyledi.
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