Küba'dan ABD'nin petrol ablukasına karşı 'tavizsiz direniş' resti

Küba'da, Trump yönetiminin amborgoları nedeniyle baş gösteren enerji kıtlığına 29 saatten fazla süren elektrik kesintisi de eklenirken, elektrik şebekesinin bağlanmasıyla kesintinin kısmen giderildiği bildirildi.

Küba'nın elektrik dağıtım şirketi UNE, şebeke alt yapısının çökmesine ilişkin fazla ayrıntı vermeden ülke genelindeki tüm illere ve şehirlere elektriğin kademeli olarak geri verildiğini açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun tutuklanmasının ardından Trump, hedefi Küba'ya çevirmiş ve ocak ayında Küba'ya yönelik sıkı bir petrol ambargosu başlatmıştı. Küba'yı fiilen Venezuela petrolünden mahrum bırakan Trump, Küba yönetimini "alışılmadık ve sıra dışı bir tehdit" olarak nitelendirmiş, ülkeye petrol akışı sağlayacak ülkeleri de gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

Trump, son günlerde sık sık Küba'nın 'dostane bir şekilde ele geçirilmesi' ihtimalinden bahsederken Beyaz Saray'ın İran savaşının ardından odağını ada ülkesine çevireceğini söyledi. Miguel Díaz-Canel ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın söylemlerine sert tepki gösterdi.

"Saldırganlar kararlı ve amansız bir direnişle karşılaşacak"

Díaz-Canel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizi teslim olmaya zorlamak için ülkemizi, kaynaklarımızı, mülklerimizi ve hatta zaten baskı altında olan ekonomimizi hedef alan planlarını açıkça dile getiriyorlar. Bu durum, halkımıza karşı uygulanan ağır ekonomik savaşın ve toplu cezalandırmanın en net göstergesidir. En kötü senaryoya hazır olan Küba’nın ise tek bir kesinliği var: Herhangi bir dış saldırgan, kararlı ve amansız bir direnişle karşılaşacaktır."

Küba hükümeti geçen hafta Trump yönetimi ile görüştülerini ancak bir anlaşmaya varılmasının zaman alacağını bildirdi. Analistlere göre ise Küba'nın ekonomik krizi Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana ülkenin karşı karşıya kaldığı en büyük sınav.