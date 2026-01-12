Küba'dan Trump'a: Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yaparak Küba için "Çok geç olmadan önce bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu açıklamalarına Küba tarafından yanıt geldi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyi, hatta insan hayatını bile ticarete dönüştürenlerin, Küba'yı herhangi bir şekilde suçlama yetkisi yok. Şimdi ulusumuza karşı histerik bir şekilde öfke saçanlar, bu halkın siyasi modelini seçme konusundaki egemen kararına duydukları öfkeyle yanıp tutuşuyorlar" dedi.

Diaz-Canel, ülkede yaşanan ağır ekonomik zorluklardan devrimi sorumlu tutanların, sessiz kalmaktan utanması gerektiğini dile getirerek, "Çünkü onlar, bu zorlukların ABD'nin 60 yıldır bize dayattığı ve şimdi daha da ileriye götürmekle tehdit ettiği aşırı baskıcı ve acımasız önlemlerin sonucu olduğunu biliyor ve kabul ediyorlar. Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez. Küba saldırmaz, 66 yıldır ABD tarafından saldırıya uğramıştır ve tehdit etmez. Vatanını son damla kanına kadar savunmaya hazırdır" açıklamasını yaptı.

"ABD'nin aksine hükümetimiz diğer devletlere karşı askerlik, şantaj veya askeri baskı faaliyetlerinde bulunmamaktadır"

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küba, herhangi bir ülkeye sağladığı güvenlik hizmetleri karşılığında maddi veya parasal bir tazminat almamaktadır ve bugüne kadar da almamıştır. ABD'nin aksine, bizim hükümetimiz diğer devletlere karşı paralı askerlik, şantaj veya askeri baskı faaliyetlerinde bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.