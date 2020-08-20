Kudlow 2. ve 3. çeyreklerde yüzde 20 büyüme bekliyor
ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kudlow, ABD'nin ekonomisinde üçüncü ve dördüncü çeyreklerde yüzde 20 büyüme öngördüğünü söyledi.
ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, ABD ekonomisinin üçüncü ve dördüncü çeyreklerde yüzde 20 büyüyeceğini öngördüğünü söyledi ve sürdürülebilir bir büyüme için şansa ihtiyaç olduğunu söyledi.
Kudlow ayrıca, Beyaz Saray ve ABD Kongre'si arasındaki teşvik görüşmelerinin durma noktasına geldiğini ifade etti.
Daha önce DAllas Fed Başkanı Robert Kaplan ABD gayri sai yurt içi hasılasının üçüncü çeyrekte yüzde 20 büyüyeceğini söylemişti. ABD'nin GSYH'sı ikinci çeyrekte COVID-19 krizi etkisiyle yüzde 32,9 düşmüştü.