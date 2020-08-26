Kudlow: Vergileri artırma zamanı değil

26 Ağustos 2020

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Demokrat aday Biden'in seçilmesi halinde yıllık gelirleri 400 bin dolardan fazla olan Amerikalılar için vergileri artırma planına atıfta bulunarak, "4 trilyon dolar vergi artırımının zamanı değil" dedi.

Kudlow, Kongre öncesinde Fox News'a yaptığı açıklamada da, Biden'in kurumlar vergisini artırma planını eleştirdi.

"Hiç kimse için vergilerin artırılmasını istemem" diyen Kudlow, Biden'in planının COVID-19 salgını sonrasında yaşanan daralma ortamında ekonomi için anlamlı olmadığını savundu.

Kudlow ayrıca, Trump yönetiminin şu anda ücretlerden alınan vergileri düşürme planı olmadığını da söyledi.

Başkan Trump, yeniden seçilmesi halinde ücretlerden alınan vergilerde kalıcı bir indirim yapma sözü vermişti.

(Kaynak: Foreks)