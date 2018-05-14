Kudüs katliamı: 43 ölü, en az 1700 yaralı!

14 Mayıs 2018

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 43 Filistinli şehit oldu, en az 1700 Filistinli de yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar en az 1700 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusu, Gazzelilere havadan İHA'larla gaz bombası atıyor.

Filistin'den 'Katliamı durdurun' çağrısı

Filistin hükümeti, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü “katliamı” durdurmasını istedi.

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Arap ve İslam hükümetleri ile dost ülkelere Gazze’de İsrail tarafından akıtılan kanı durdurmaları için her tür çabayı göstermeleri, İsrail işgal gücü ile mücadelesinde Filistin Yönetiminin yanında yer almaları çağrısında bulunuyoruz” denildi.

İsrail, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan etti

Bu arada İsrail ordusunun, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan ettiği bildirildi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sınırda tel örgülerin olduğu bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği ve buradaki herhangi bir hareketliliğin ordunun onayını gerektirdiği belirtildi.

Hamas hedeflerine hava saldırısı

Gösteriler sürerken İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait beş noktaya hava saldırısı düzenledi.

Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

İsrail askerleri, Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği gösterilere de müdahale etti. Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktası yakınında toplanan bir grup Filistinliye İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırdı.

ABD'nin Kudüs büyükelçiliği resmen açıldı



ABD'nin Başkan Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı İsrail'deki büyükelçilik binası, tepkilere rağmen bugün açıldı.



Törene İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın yanı sıra 4 Cumhuriyetçi senatör katıldı.



ABD Başkanı Donald Trump, büyükelçiliğin açılışı için hazırlanan görüntülü mesajında, İsrail'in kuruluşundan beri Kudüs'ü başkent olarak kabul ettiğini belirterek, "İsrail her bağımsız ülke gibi kendi başkentini kararlaştırma hakkına sahiptir" dedi.



ABD'nin Kudüs Büyükelçili'ğinin açılış töreni devam ederken, Filistinliler de elçiliğe yakın bir bölgede gösteri düzenledi. İsrail polisi, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.







Birçok ülke, açılışa katılmıyor



Davet edilen 86 ülkeden 32'sinin törene katıldığı bildirildi. Avrupa’dan daveti kabul eden ülkelerin, Arnavutluk, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna olduğu duyuruldu. Davete kesin olarak katılması beklenen 4 Avrupa ülkesinin ise Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Romanya olduğu belirtildi.



Törene katılan diğer ülke temsilcilerinin ise Angola, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Kenya, Burma, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Ruanda, Güney Sudan, Tayland, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambiya’dan olduğu ifade edildi.



Öte yandan Arap Birliği, ABD'nin Kudüs kararı nedeniyle çarşamba günü olağanüstü toplantı düzenleyeceğini açıkladı. İran Dışişleri de, ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasını "büyük bir utanç" ifadesiyle kınadı.