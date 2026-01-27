Kullanıcılarını gizlice dinlediği iddia edilmişti: Google 68 milyon dolar ödeyecek

ABD'li teknoloji şirketi Google, akıllı cihaz kullanıcılarını "bilgileri dışında dinlediği" iddiasıyla açılan toplu davayı sonuçlandırmak amacıyla 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

The Hill'in haberine göre, Kuzey Kaliforniya federal mahkemesine sunulan dava dosyasında sürecin Google'ın sesli asistan teknolojisi Google Assistant ile ilgili iddialar üzerine başlatıldığı belirtildi.

Dosyada, söz konusu sistemin yalnızca "Hey Google" veya "Okay Google" gibi komutlar verildiğinde ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerekirken, bu koşullar sağlanmadığı hâlde kullanıcıların özel konuşmalarını kaydettiği öne sürüldü.

Telefon, tablet, bilgisayar, kulaklıklar ve birçok ürünü kapsıyor

İddiaların, Google telefonları, ev tipi akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dâhil olmak üzere birçok ürünü kapsadığı ifade edildi. Şirket ise uzun sürebilecek hukuki sürecin yaratacağı belirsizlik, risk ve maliyetleri önlemek amacıyla uzlaşma yoluna gidildiğini bildirdi.

Uzlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman'ın onayı gerekiyor.

Bu ilk gizlilik ihlali iddiası değil

Öte yandan Apple da 3 Ocak'ta, sesli asistan teknolojisi Siri'nin kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan benzer bir toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.