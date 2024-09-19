Kültürel miras kurtarılabilecek mi? Londra’nın en popüler sanat merkezlerinden biri çökmek üzere

Londra'nın en prestijli sanat merkezlerinden biri olan Southbank Centre, yaşlanan binaları nedeniyle ciddi bir onarım ihtiyacı ile karşı karşıya. Merkez, tarihi ve kültürel değerlerini koruyabilmek için yaklaşık 200 milyon dolarlık bir bütçeye ihtiyaç duyuyor.

CNBC-e'nin haberine göre; Southbank Centre, dünya çapında ünlü sanatçılar ve etkinliklere ev sahipliği yapan, Birleşik Krallık’ın en çok ziyaret edilen cazibe merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Southbank Centre'ın CEO'su Elaine Bedell, hükümete yaptığı çağrıda, acil onarımlar için 27 milyon sterlinlik (yaklaşık 34 milyon dolar) katkı talep etti. Bedell, sanat merkezinin yenilenmemesi durumunda geleceğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

Sanat yönetmeni Mark Ball ise merkezin kültürel mirasını korumanın, sadece fiziksel bir onarımın ötesine geçtiğini vurguladı.

Merkezin son yıllarda yaşadığı finansal zorluklar, ticari ortaklıklara yönelmesine neden oldu. Apple ile yapılan işbirlikleri ve Royal Festival Hall’da BAFTA ödüllerinin düzenlenmesi bu adımlar arasında yer alıyor. Ancak, kamu hibelerinde yaşanan kesintiler, merkezin gelecekteki finansal istikrarını tehdit ediyor.

2026 yılında 75. yılını kutlamaya hazırlanan Southbank Centre, büyük bir retrospektif sergi ve klasik müzik festivali düzenlemeyi planlıyor. Ancak, bu prestijli sanat merkezinin geleceği, gerekli fonların sağlanıp sağlanamayacağına bağlı.

Londra’nın kültürel simgelerinden biri olan Southbank Centre’ın akıbeti, hem sanat dünyası hem de sanatseverler için önemli bir sınav olacak.