İran'da vatandaşlar kriz sonrası sokağa indi: Pezeşkiyan'dan dikkat çeke çağrı

İran’da ulusal para biriminin kısa sürede sert biçimde değer kaybetmesi sonrası başkent Tahran’da vatandaşlar meydanlara indi. Çok sayıda esnaf kepenk kapatırken, tepkilerin büyümesi üzerine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan göstericilerle temas kurulması yönünde talimat verdi.

Tüm zamanların en düşük seviyesi

Riyal, pazar günü denetimsiz piyasada dolar karşısında 1 milyon 450 bin seviyesine gerileyerek tüm zamanların en düşük değerini gördü. Devlet televizyonu, Tahran Büyük Çarşısı’nda protestoların “sınırlı” olduğu yönünde bulanık görüntüler paylaştı. Buna karşın sosyal medyada yayılan videolar, eylemlerin daha yaygın olduğunu ve çok sayıda dükkânın kapandığını gösterdi. Bazı paylaşımlarda güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı kullandığı öne sürüldü.

Protestocularla görüşme çağrısı

Gelişmelerin ardından Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Ekonomik sorunların halk için en önemli endişe kaynağı olduğunu belirten Pezeşkiyan, İçişleri Bakanı’na protestocuların temsilcileriyle doğrudan görüşme yapılması talimatını verdiğini duyurdu.

"Hükümet harekete geçecek"

Pezeşkiyan paylaşımında, “İçişleri Bakanı’na, protestocuların temsilcileriyle diyalog yoluyla görüşmesini ve onların haklı taleplerini dinlemesini söyledim. Hükümet, sorunların giderilmesi için harekete geçecektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, geçici çözümlerle yetinilmeyeceğini, yapısal adımların da gündemde olduğunu vurguladı. Bankacılık sisteminde düzenlemeye gidileceğini ve halkın alım gücünü korumaya yönelik önlemler alınacağını belirten Pezeşkiyan, hükümetin bu konuda sorumluluk üstleneceğini söyledi.

İran devlet medyası ise yaşananların ardından hükümetin ekonomi yönetiminin “döviz, ticaret ve kamu refahı politikaları” başlığı altında acil bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı.