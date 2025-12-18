Küresel bankalardan ABD kasım enflasyonu için sınırlı değişim beklentisi

Küresel yatırım bankaları, kasım ayına ilişkin enflasyon verilerinde belirgin bir hareket beklemiyor. Bankaların yayımladığı değerlendirmeler, manşet ve çekirdek enflasyonda sınırlı değişimlerin öne çıktığı bir görünüme işaret ediyor.

Goldman Sachs, taze gıda ve enerji hariç ulusal yeni çekirdek TÜFE ile taze gıda hariç çekirdek TÜFE’nin ekim ayına kıyasla değişim göstermeyeceğini öngörüyor. Banka, söz konusu göstergelerin yıllık bazda sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,0 seviyelerinde kalmasını bekliyor.

Wells Fargo’nun tahminlerine göre, eylül-kasım döneminde manşet TÜFE yüzde 0,45 artarken, yıllık enflasyonun yüzde 3,0 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Aynı dönemde gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE’nin yüzde 0,48 yükseldiği, araç fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasının sağlık hizmetleri enflasyonundaki toparlanma ile dengelendiği ifade ediliyor. Bu senaryoda çekirdek enflasyonun yıllık oranının yüzde 2,9’a gerilemesi bekleniyor.

Commerzbank ise haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra kasım ayı TÜFE verilerinin de yakından izleneceğini belirterek, yıllık manşet enflasyonun yüzde 3,1 seviyesinde açıklanmasını öngörüyor.

Credit Agricole, kasım ayında çekirdek enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,03 olarak hesaplıyor. Banka, bu oranın eylül 2025 için açıklanan yüzde 3,02 seviyesine oldukça yakın olduğuna dikkat çekti. Credit Agricole, 2026 yılına yönelik beklentilerinde önemli bir değişiklik yapmazken, çekirdek enflasyonun 2026 yılı boyunca ortalama yüzde 3 civarında seyretmesini bekliyor.