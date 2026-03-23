Küresel bankalardan ECB için yeni faiz senaryosu
Orta Doğu'daki çatışmaların sürmesi ve stagflasyon riskine ilişkin belirsizliklerin artması, küresel finans kuruluşlarının Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) yönelik beklentilerini yeniden şekillendirdi. Wall Street'in önde gelen bankaları, faiz patikasına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.
Goldman Sachs'tan faiz artışı beklentisi
Goldman Sachs, daha önce bu yıl için faiz değişikliği öngörmezken, yeni tahmininde Nisan ve Haziran 2026'da ikişer adet 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağını öngördü.
J.P. Morgan ve Barclays'ın da benzer beklentileri daha önce paylaştığı biliniyor.
Morgan Stanley'den farklı senaryo
Morgan Stanley ise ECB'nin Haziran ve Eylül 2026'da toplam 50 baz puanlık faiz artışına gideceğini, ancak bu artışların 2027 yılında geri alınacağını tahmin ediyor. Bankanın temel senaryosuna göre, 10 yıllık Alman Bund getirisinin 2026 sonunda yüzde 2,80'e, 2027 sonunda ise yüzde 2,70'e gerilemesi bekleniyor.
ECB temkinli duruşunu koruyor
ECB, mart ayındaki toplantısında politika faizini sabit bırakırken, artan petrol fiyatlarının büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerini yakından izlediğini ve gerektiğinde adım atmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.
Para piyasalarında ise halihazırda bu yıl için üç faiz artışı beklentisinin fiyatlandığı görülüyor. Artan jeopolitik risklerin, para politikası görünümü üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönemde de belirleyici olması bekleniyor.