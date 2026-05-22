Küresel çelik üretimi gerilerken Türkiye yükselişini sürdürdü

Küresel ham çelik üretimi, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 153,4 milyon tona geriledi. Dünya Çelik Birliği'nin (Worldsteel) yayımladığı verilere göre düşüşte özellikle Çin ve Orta Doğu'daki üretim kayıpları etkili oldu.

Yılın ilk dört aylık döneminde ise küresel ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 düşüşle 613,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Çin ve Orta Doğu'da sert düşüş

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 2,8 gerileyerek 83,6 milyon tona indi. Ülkenin ocak-nisan dönemindeki toplam üretimi de yüzde 4,1 düşüşle 331,1 milyon ton olarak kaydedildi.

Jeopolitik gerilimlerin sürdüğü Orta Doğu'da ise üretimde dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Bölgenin ham çelik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 azalarak 3,7 milyon tona düştü.

Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ve Ukrayna'nın toplam üretimi de yüzde 13,4 gerileyerek 6 milyon ton oldu. Rusya'nın üretiminin ise yüzde 12,4 azalışla yaklaşık 5 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği tahmin edildi.

AB'de düşüş sürerken Almanya yükseldi

Avrupa Birliği genelinde ham çelik üretimi nisanda yüzde 1,8 düşüşle 11 milyon tona geriledi. Buna karşın Almanya'da üretim yüzde 9,5 artış göstererek 3,2 milyon tona çıktı.

ABD ve Hindistan üretimini artırdı

Küresel üretimde düşüş yaşanırken bazı ülkelerde artışın sürdüğü görüldü. ABD'nin ham çelik üretimi nisanda yüzde 9,4 yükselerek 7,2 milyon tona ulaştı. Hindistan'da ise üretim yüzde 3,9 artışla 13,8 milyon ton oldu.

Japonya'nın üretimi yüzde 0,3 artarak 6,6 milyon tona çıkarken, Güney Kore'de üretim yüzde 4,8 yükselişle 5,2 milyon ton olarak kaydedildi.

Brezilya'nın üretimi yüzde 2,8 artışla 2,7 milyon ton olurken, Vietnam'ın üretiminin yüzde 4 yükselişle 2,1 milyon tona ulaştığı tahmin edildi.

Türkiye üretimini artırdı

Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 3,3 milyon tona yükseldi. Türkiye bu performansla küresel üretim sıralamasındaki 7'nci konumunu korudu.

Ocak-nisan döneminde Türkiye'nin toplam ham çelik üretimi ise yıllık bazda yüzde 6,3 artış göstererek 13 milyon tona ulaştı.