Küresel ekonomi yeni bir döneme giriyor

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de enflasyonunun daha da düşmesi ve haftanın ilerleyen günlerinde dünyanın önde gelen merkez bankalarının görece düşük faiz artışları, küresel ekonomi için yeni bir dönemin tonunu belirleyecek.

Global arenadaki çoğu ekonomide manşet enflasyon verileri, 2022 yılı boyunca enerji ve gıda maliyetlerinde meydana gelen artışların yıllık hesaplamalardan düşmesiyle önümüzdeki çeyreklerde iyileşmeye devam edecek.

MB'ler faiz tetiğine basacak

Ancak büyük merkez bankalarındaki para politikası yapıcıları, fiyat artışlarının istediklerinden daha hızlı bir şekilde devam edeceğinden endişe duyacak. Enflasyonu koronavirüs pandemisinden önce görülen seviyelere dönme konusunda ciddi olduklarını göstermek için daha fazla faiz artışı için açık kapı bırakacak.

Barclays Bank'ın Avrupa masası Baş ekonomisti Silvia Ardagna şunları söyledi: "Enflasyon yavaşlıyor ve faiz artışlarının hızı azalıyor, ancak merkez bankaları hala tarihsel olarak olduğundan daha büyük miktarlarda faiz artışı yapacaklar."

Financial Times’a konuşan Capital Economics'in küresel ekonomisti Jennifer McKeown, enflasyonun önümüzdeki yıl boyunca "çok daha düşük" bir seviyeye inmesinin muhtemel olduğunu ancak fiyat baskılarının merkez bankalarının yüzde 2'lik hedefleri doğrultusunda hafifleyip hafiflemeyeceği konusunda büyük soru işaretleri bulunduğunu ifade ediyor.

Euro Bölgesi'nde enerji, gıda ve tütün fiyatlarındaki değişimleri içermeyen çekirdek enflasyon kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 5'te kaldı. ABD'de ise çekirdek enflasyon kasım ayında sadece 0,3 puanlık bir düşüşle yüzde 6,3'e gerileyerek son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Citi'nin küresel baş ekonomisti Nathan Sheets, hizmet sektöründeki kalıcı enflasyonun, yavaş da olsa devam eden faiz artışları ve ötelenen resesyonla birleştiğinde "gelecek yıl için kötü haber" olacağını dile getirdi.

Parasal sıkılaştırmanın sürdürülmesi, Atlantik'in her iki yakasındaki ekonomiler küçüldükçe, kısmen merkez bankalarının 2022 yılı boyunca yaptıkları büyük faiz artışları nedeniyle, merkez bankası yetkilileri için giderek daha fazla iletişim sorunu haline gelecek.