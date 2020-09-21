"Küresel GSYH 2021 ortasında salgın öncesi düzeye yükselecek"
Deutsche Bank, küresel gayri safi yurtiçi hasılanın 2021 yılı ortasında COVID-19 salgını düzeyine geri döneceğini öngördüğünü açıkladı.
Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, COVID-19 salgını ile artan borçluluk düzeyleri ve politika değişikliklerinin bir finansal kriz riski oluşturmasına rağmen, küresel ekonominin salgın öncesi döneme 2021 yılının ortasında geri döneceğini duyurdu.
Bankanın Küresel Ekonomik Araştırmalar Departmanı Direktörü Peter Hopper, "Küresel COVID-19 krizinden ekonomik toparlanmanın tahminlerden hızlı olduğunu görüyoruz. Üçüncü çeyrek sona yaklaşırken küresel ekonominin salgın öncesi düzeylere yarı yarıya döndüğünü görüyoruz. Gelişmeler etkisiyle, küresel ekonomik toparlanmanın önceki tahminlerimizden birkaç çeyrek önce gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.
Deutsche Bank mayıs ayında küresel ekonomi daralması öngörüsünü yıllık yüzde 5,9 düzeyinden, yıllık yüzde 3,9 daralmaya revize ederken 2021 yılı ekonomik büyüme öngörüsünü ise yüzde 5,3'ten yüzde 5,6 düzeyine yükseltti.