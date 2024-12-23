Küresel ham çelik üretimi arttı: Türkiye'de de yükselişte

Küresel ham çelik üretimi Kasım'da %0,8, Türkiye'de %0,7 arttı

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), küresel ham çelik üretiminin, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artışla 146,8 milyon ton seviyesine çıktığını açıkladı.

Listenin başında Çin var

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi yüzde 2,5 artışla 78,4 milyon ton oldu ve küresel artışta en fazla etkiyi yapan üretici oldu.

Aynı ayda Hindistan'ın üretimi yüzde 4,5 artışla 12,4 milyon ton, Japonya'nın üretimi yüzde 3,1 düşüşle 6,9 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 2,8 düşüşle 6,4 milyon ton oldu.

Rusya'nın üretimi ise yüzde 9,2 düşüşle 5,5 milyon ton, Güney Kore'nin üretimi yüzde 3,6 düşüşle 5,2 milyon ton ve Almanya'nın üretimi yüzde 8,6 artışla 2,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin üretimi ise yüzde 0,7 artışla 3,0 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye en fazla artış gösteren ülkelerin başında

Yılın ilk 11 ayında küresel ham çelik üretimi yüzde 0,8 artışla 1 milyar 694,6 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin'de üretim yüzde 2,7 düşüşle 929,2 milyon ton seviyesinde kalırken, Hindistan'da yüzde 5,9 artışla 135,9 milyon ton oldu.

Türkiye üretimini yüzde 11,2 yukarı çekerek, en fazla oransal artış gösteren ülkelerin başında yer aldı. Böylece üretim 33,9 milyon ton seviyesine çıktı.