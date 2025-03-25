Küresel ham çelik üretimi şubatta düştü

Şubat ayında ham çelik üretiminin dünya genelinde düştüğü açıklandı.

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), küresel ham çelik üretiminin, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 3,4 düşüşle 144,7 milyon ton seviyesine indiğini açıkladı.

Worldsteel tarafından açıklanan verilerine göre, dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi yüzde 3,3 düşüşle 78,9 milyon ton oldu.

Aynı ayda Hindistan'ın ve Güney Kore'nin ham çelik üretimi ise artış gösterdi.

Hindistan üretimini yüzde 6,3 artırarak 12,7 milyon tona çıkarırken; Güney Kore'nin üretimi yüzde 0,7 artışla 5,2 milyon ton oldu.

Türkiye'nin üretimi de düştü

Japonya'nın üretimi ise yüzde 8,5 düşüşle 6,4 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 7 düşüşle 6 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 3,4 düşüşle 5,8 milyon ton, Brezilya'nın üretimi yüzde 1,6 düşüşle 2,7 milyon ton, Almanya'nın üretimi yüzde 13,5 düşüşle 2,7 milyon ton ve İran'ın üretimi yüzde 21,8 düşüşle 1,7 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin üretimi de yüzde 5,5 düşüşle 2,9 milyon ton seviyesine indi.

Ocak-Şubat döneminde ise global ham çelik üretimi yüzde 2,2 düşüşle 302 milyon ton seviyesinde kalırken, Türkiye'nin üretimi yüzde 3,7 düşüşle 6,1 milyon ton oldu.