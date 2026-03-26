Küresel kriz havacılığı salladı: Bilet fiyatlarında artış yüzde 560'ı buldu

Orta Doğu'daki çatışmaların küresel havacılık trafiğine etkisi sürerken, özellikle Asya ile Avrupa arasındaki uçuşlarda bilet fiyatlarında sert yükselişler kaydedildi.

Havacılık danışmanlık şirketi Alton Aviation Consultancy'nin verilerine göre, bazı ana güzergahlarda fiyat artışı yüzde 560'a kadar ulaştı.

Asya-Avrupa hatlarında sert artış

Analizlere göre, Haziran ayı için Asya-Pasifik ile Avrupa arasındaki yoğun kullanılan yedi rotada bilet fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 70 yükseldi. Sidney-Londra hattında ise fiyatların yaklaşık iki katına çıkarak ortalama 1.500 doların üzerine çıktığı belirtildi.

Uzmanlar, küresel transit açısından kritik öneme sahip Basra Körfezi'nde yaşanan aksaklıkların etkisinin devam ettiğine işaret ederek, yüksek fiyatların yaz ayları boyunca ve sonbahara kadar korunabileceğini öngörüyor.

Avrupa-Asya uçuşları da etkilendi

Fiyat artışının yalnızca tek yönlü olmadığı, Avrupa'dan Asya'ya yapılan uçuşlarda da benzer bir tablo oluştuğu görülüyor. Bu hatta Haziran ayı bilet fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79'a kadar yükseldiği, bazı uzun mesafeli uçuşlarda ise fiyatların neredeyse üç katına çıktığı ifade ediliyor.

İptaller ve maliyet artışı fiyatları tetikledi

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte yaklaşık 70 bin uçuşun iptal edildiği bildirildi. Hava sahalarının kapanması, Körfez bölgesindeki aktarma merkezlerinde kapasitenin daralması ve yakıt maliyetlerindeki artışın birleşmesi, bilet fiyatlarını yukarı yönlü baskıladı.

Artan fiyatlar ve belirsizlik ortamı, yolcu talebine de yansımaya başladı. Verilere göre Avrupa'dan ABD'ye yaz sezonu rezervasyonları geçen yıla kıyasla yüzde 15 azalırken, ABD'den Avrupa'ya olan talepte yüzde 11 düşüş görüldü. Orta Doğu bağlantılı rotalar dahil olmak üzere Asya'dan Avrupa'ya rezervasyonların da yüzde 4,4 gerilediği kaydedildi.

Fiyat baskısı sürebilir

Uzmanlar ise kısa vadede fiyat baskısının devam edebileceğine ve çatışmalar sona erse bile fiyatların hemen normale dönmeyebileceğini söylüyor.