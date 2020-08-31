"Küresel mal ticaretinde V tipi toparlanma" öngörüsü

31 Ağustos 2020

Almanya’nın ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), küresel mal ticaretinin COVID-19 salgını krizinde 2008-2009 finansal krizden daha hızlı “V” tipi toparlandığını değerlendirdi.

Enstitü, küresel mal ticaretinin COVID-19 krizinde çok sert bir düşüşün ardından “V” tipi bir toparlanma sinyali verdiğini açıklarken, haziran ayında küresel mal ticaretinin, Şubat 2020 seviyesinin yalnızca yüzde 9 altında kaldığını belirtti.

Analizde, küresel mal ticaretinin şubat-nisan döneminde yüzde 15 gerilediği belirtilerek, “Küresel mal ticareti, Lehman Brothers'ın iflasıyla başlayan 2008-2009 finansal krizinde olduğundan çok daha hızlı toparlanıyor. 2008-2009'deki finansal krizde ticarette toparlanma, sekiz aylık düşüşten sonra başladı. 10 yıl önce krizin başlamasından tam 13 ay sonra, korona krizinde iki ay sonra ulaşılan seviyeye tekrar ulaşılabildi.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Amerika, Asya ve Avrupa'da konteyner gemi taşımacılığının normalleştiği belirtilen analizde, Çin'in dolar cinsinden ihracatının yıllık olarak temmuzda yüzde 7 artış göstermesinin normale dönüşe işaret olduğu ifade edildi.

lfW Başkanı Gabriel Felbermayr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son verilerin küresel ticaretin çok daha güçlü tepki verdiğine işaret ettiğini belirterek, “Krizin U tipi seyri yerine, V tipi hızlı bir toparlanma var. Sert düşüş ve hızlı toparlanma.” değerlendirmesinde bulundu.

Euro Bölgesi ülkelerinde ticaretin şubat-nisan döneminde yüzde 23 düştüğünü belirten Felbermayr, fakat haziranda bölgedeki ticaretin Şubat 2020 seviyesinin sadece yüzde 10 altında kaldığını belirtti.

Felbermayr, “Euro Bölgesi’nde de 2008-2009 krizinin aksine ticaret hacimlerinde V tipi bir toparlanma işaretleri var. Küresel ticaretteki toparlanma devam ediyor. Mevcut durum 2008-2009 krizinden çok daha iyi." dedi.

Kaynak: AA