Küresel piyasada yeni alarm: Çip krizi kapıda

Orta Doğu’da süren savaşın enerji piyasalarında yarattığı sarsıntı sürerken, küresel ekonomi için ikinci bir arz şoku riski de giderek daha fazla tartışılıyor.

Çin ile Tayvan arasındaki askeri ve siyasi gerilimin tırmanması, bu kez teknoloji ve sanayi üretiminin merkezindeki yarı iletken tedarik zincirini gündeme taşıdı.

Küresel enerji piyasaları, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların etkisiyle baskı altında kalmaya devam ederken, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu’daki savaşın tarihteki en büyük petrol arz kesintisine yol açtığını ve küresel petrol arzında mart ayında yaklaşık 8 milyon varillik günlük düşüş beklendiğini açıkladı. Bu durum, enerji maliyetleri ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Tayvan, küresel çip zincirinin kritik halkası

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu tabloya ek olarak, Çin’in Tayvan çevresindeki artan askeri hareketliliği, küresel üretim zincirinin en hassas alanlarından biri olan yarı iletken arzına ilişkin endişeleri büyütüyor.

Tayvan’da üretimin sekteye uğraması halinde otomotiv, beyaz eşya, tüketici elektroniği, savunma sanayii ve yapay zekâ altyapısı başta olmak üzere birçok sektörde yeni bir tedarik darboğazı yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Otomotivden elektroniğe yeni maliyet baskısı

Uzmanlara göre, enerji fiyatlarındaki yükselişin devam ettiği bir dönemde yarı iletken arzında yaşanabilecek olası aksama, küresel ekonomi üzerinde çifte maliyet baskısı yaratabilir.