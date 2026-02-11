Küresel piyasalar ABD istihdam verisine kilitlendi

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde küresel piyasalarda temkinli bir seyir izleniyor. Avrupa borsaları karışık görünüm sergilerken, ABD vadeli endeksleri artıda işlem görüyor.

Avrupa genelini kapsayan Stoxx 600 endeksi, önceki günkü zayıf performansın ardından yatay seyrediyor. Londra'da FTSE 100 endeksi finans ve madencilik hisselerindeki yükselişin etkisiyle yüzde 0,7 prim yaptı. Paris borsasında CAC 40 endeksi, Dassault Systemes hisselerindeki düşüşün baskısıyla yüzde 0,18 gerilerken, Frankfurt'ta DAX endeksi de yüzde 0,2 değer kaybetti.

Öte yandan, Financial Times'ta yer alan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 24 Şubat'ta başkanlık seçimleri ile olası bir barış anlaşmasına yönelik referandum planını değerlendirdiğine işaret eden haberin ardından Avrupa savunma hisselerinde düşüş görüldü.

İstihdam verileri belirleyici olabilir

Şirket bilançolarının yoğunlaştığı bir dönemde yatırımcılar, ABD'den gelecek istihdam verilerinin piyasa yönü üzerinde belirleyici olmasını bekliyor. ABD vadeli endeksleri ise yüzde 0,1 ila 0,2 aralığında yükseliş kaydetti.