Küresel piyasalar ABD istihdam verisine kilitlendi
ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde küresel piyasalarda temkinli bir görünüm hâkim. Avrupa borsaları karışık seyrederken, ABD vadeli endeksleri hafif artıda işlem görüyor. Stoxx 600 yatay seyrederken, Londra borsası prim yaptı; Paris ve Frankfurt’ta ise sınırlı kayıplar görüldü. Ukrayna'ya ilişkin haber akışı savunma hisselerinde baskı yaratırken, yatırımcıların odağı ABD istihdam verilerine çevrildi.
ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde küresel piyasalarda temkinli bir seyir izleniyor. Avrupa borsaları karışık görünüm sergilerken, ABD vadeli endeksleri artıda işlem görüyor.
Avrupa genelini kapsayan Stoxx 600 endeksi, önceki günkü zayıf performansın ardından yatay seyrediyor. Londra'da FTSE 100 endeksi finans ve madencilik hisselerindeki yükselişin etkisiyle yüzde 0,7 prim yaptı. Paris borsasında CAC 40 endeksi, Dassault Systemes hisselerindeki düşüşün baskısıyla yüzde 0,18 gerilerken, Frankfurt'ta DAX endeksi de yüzde 0,2 değer kaybetti.
Öte yandan, Financial Times'ta yer alan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 24 Şubat'ta başkanlık seçimleri ile olası bir barış anlaşmasına yönelik referandum planını değerlendirdiğine işaret eden haberin ardından Avrupa savunma hisselerinde düşüş görüldü.
İstihdam verileri belirleyici olabilir
Şirket bilançolarının yoğunlaştığı bir dönemde yatırımcılar, ABD'den gelecek istihdam verilerinin piyasa yönü üzerinde belirleyici olmasını bekliyor. ABD vadeli endeksleri ise yüzde 0,1 ila 0,2 aralığında yükseliş kaydetti.