Küresel piyasalar Powell'ın açıklamalarının ardından yön bulmakta zorlanıyor

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi verebileceğini belirterek, söz konusu verilerin Fed'in gelecek dönem yol haritasını da somutlaştırabileceğini aktardı.

Dün, Fed Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam durumda ve bunu korumak için Fed'in araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti.

"İleriye baktığımızda, ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, politika zamanla daha nötr bir duruşa doğru ilerleyecektir ancak önceden belirlenmiş bir yolda değiliz." diye konuşan Powell, Federal Açık Piyasa Komitesinin faiz oranlarını hızla düşürmek için acele etmediğini kaydetti.

Powell: Bu yıl iki faiz indirimi daha olabilir

Powell, İş gücü piyasası koşullarında daha fazla soğumaya ihtiyaç olduğuna inanmadığını ifade ederek, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini söyledi.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, iş gücü piyasası zayıflarsa başka bir büyük faiz indirimine daha açık olduğunun sinyalini verdi.

İstihdam verilerini zayıf gelmesinin kendisini başka bir dramatik hamleye daha ihtiyaç duymaya iteceğini söyleyen Bostic, "Eğer hikaye enflasyonun düşüşünü sürdürdüğü ve iş gücü piyasasının güçlü kaldığı yönündeyse, faiz indirimleri konusunda biraz daha sabırlı olma lüksüne sahip olduğumuzu düşünüyorum. Öte yandan, iş gücü piyasası çok daha zayıf gelirse, bunun aciliyet katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de ekonominin normalleşmesi nedeniyle Fed'in faiz oranlarını düşürdüğünü dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 61 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,79 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 100,8'den haftaya başladı.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 değer kaybederken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2.639 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 71,8 seviyesinde bulunuyor

Brent petrolün varil fiyatı güne yatay başlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 71,8 seviyesinde bulunuyor.

Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesinde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) çevrildi.

Bölge genelinde enflasyon endişeleri yerini resesyon endişelerine bırakırken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılsonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Dün bölgede açıklanan verilere göre Avro Bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya'da yıllık enflasyon, sıkı faiz politikasının ve ekonomide belirsizliğin etkisiyle eylülde yüzde 1,6'ya inerek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinin çok altına düştü.

İngiltere ekonomisi yüzde 0,5 büyüdü

İngiltere ekonomisi ise yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,5 büyüdü.

İngiltere'de ortalama konut fiyatları eylülde yıllık bazda son iki yılın en hızlı yükselişini kaydederken, konut finansman kuruluşu Nationwide verilerine göre, eylülde konut fiyatları yıllık bazda 3,2 arttı.

ECB yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, ECB Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında, "Son gelişmeler enflasyonun zamanında hedefe döneceğine olan güvenimizi güçlendiriyor. Bunu ekim ayındaki para politikası toplantımızda hesaba katacağız." ifadelerini kullandı.

Lagarde: Faizleri yeterince kısıtlayıcı tutacağız

Enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaklarını vurgulayan Lagarde, "Önceden belirli bir faiz oranı patikası taahhüdünde bulunmuyoruz." diye konuştu.

Kurumsal tarafta Volkswagen Grubu, iki buçuk ay sonra kar tahminlerini tekrar düşürürken, şirketin borsadaki payları satış baskısına maruz kaldı.

Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 15 değer kaybederken, 2021'de 129 milyar avro olan Volkswagen’in piyasa değeri ise 52 milyar avroya geriledi.

İngiltere merkezli spor otomobil üreticisi Aston Martin'in hisseleri de, şirketin satış ve kar tahminlerini düşürmesinin ardından yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. İngiliz şirket, yıllık hedeflerin düşürülmesinden tedarik zincirindeki aksaklıkları ve Çin'deki zayıf talebi sorumlu tuttu.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,73 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında yeni işlem gününde Çin, Hong Kong ve Güney Kore'de tatil sebebiyle işlem yapılmazken, Japonya'da pozitif bir seyir izleniyor.

Japonya'da erken seçim

Dün, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) başkanlığına seçilen ve başbakanlığı üstlenmesi beklenen İşiba Şigeru, 7 Ekim'de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Geçen haftaki seçimli kongrede LDP lideri seçilen İşiba, meclis oturumu öncesi düzenlediği basın toplantısında, ülkede meclisin feshedilerek 27 Ekim'de erken genel seçime gidileceğini bildirdi.

"Yeni yönetimin bir an önce halkın hakemliğine tabi olması önemli" diyen İşiba, yarınki meclis oturumu sonrası kurulacak hükümet açısından bir genel seçimin "ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını" söyledi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 2,5 ile beklentilerin altında gelirken, eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7 seviyesinde gerçekleşti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 yükselişle alıcılı bir seyir izliyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 azalışla 9.665,78 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 34,1906'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2020 seviyesinden işlem görüyor.