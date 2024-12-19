Küresel piyasalarda Fed depremi... Kritik tarih 20 Ocak!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün faizi indirmesinin ardından verdiği mesajlar piyasalarda düşüşe yol açtı. Gelişmeler pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,54 seviyesine çıktı. Dolar endeksi de dün son iki yılın zirvesine çıkarken, altının ons fiyatı 2.600 doların altını test etti.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan, başkan seçilen Donal Trump'ın ofise geçeceği döneme kadar piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini ifade etti.

Aslında Fed'in faiz indirimine hatayla başladığı ve özellikle enflasyon tarafının bu hatanın çok net bir şekilde ortaya çıkmasına neden olduğunu söyleyen Manukyan, dünkü fiyatlamaların aslında birkaç aydır var olan ve Fed'in de katıldığı olan biteni fazla iyimser takip eden kitlenin normalleşmesi olarak yorumladığını ifade etti.

'İyimserliğin sert satışını görüyoruz'

Manukyan, piyasalara bu haliyle bakıldığında daha önceden birikmiş fazla bir iyimserlik olduğu vurgulayarak, şunları kaydetti: "İyimserliğin sert satışını görüyoruz. Zaten bundan sonra hacimsiz bir piyasa olacak, önümüzdeki sene başında vergi kaynaklı bazı satışlar olabilir. Yine borç tavanı konusu var. Trump'ın ilk hamlesinin ne olacağına dair spekülasyonlar. Yani 20 Ocak'a kadar biraz volatil, çok tatsız bir piyasayla karşı karşıya kalabiliriz. Ama şunu unutmamak lazım. Örneğin Trump'ın vaatlerinden bir tanesi vergileri, özellikle kurumlar vergisini yüzde 21’den 15’e çekmekti. Mesela böyle bir adım attığınızda faiz indiriminin daha az olmasının yarattığı hasarın bir kısmının değerlemeler açısından telafi edebiliyorsunuz."

'2025'te bir indirim gelebilir'

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, Fed'in gelecek yıl 1 tane 25 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği öngörüsünde bulundu.

Ocak ayında yapılacak bir sonraki toplantıda faiz indirimine gidilmesinin pek olası gözükmediğini belirten Marey, Trump'ın planladığı gümrük vergileri erken gerçekleşirse gelecek yıl faiz indirimi konusunun tartışmalı hale gelebileceğini ifade etti.

FWD Bonds Başekonomisti Chris Rupkey, üç toplantıda üst üste faiz indirimine gidilmesinin ardından, 2025'teki sekiz toplantıda öngörülen faiz indirimlerinin çok daha seyrek olabileceğini belirtti.

Rupkey şu değerlendirmelerde bulundu: "Donald Trump'ın büyüme yanlısı gündemiyle bağlantılı harcama ve vergi indirimleri ile gümrük tarifelerine ilişkin planları, enflasyonun hedefe doğru ilerlemesini durdurma riski taşıyor. Daha fazla talep ile daha güçlü bir ekonomi daha fazla enflasyon üretir, doğanın bu ekonomik yasasını yürürlükten kaldırmanın bir yolu yoktur. Fed, para politikasını gevşetme konusunda bekle ve gör yaklaşımını benimsiyor çünkü seçim kampanyası sırasında yapılan tüm abartılı konuşmalar, Trump'ın ocak ayı sonunda göreve başlamasıyla birlikte bir anda abartıdan gerçeğe dönüşebilir."