Küresel piyasalarda gözler FED'de: Faiz kararı öncesi karışık şeyir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararı ve yayınlayacağı metin, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın da sonrasındaki açıklamasında gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacak.

İndirim kesin; 2025'te ne olacak?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

Bitcoin'de son durum

ABD'de Donald Trump'ın kabine çalışmalarında kripto para piyasalarına ılımlı yaklaşan isimleri aday göstermesiyle yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, 107 bin 793 doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda 106 bin 700 dolardan işlem görüyor.

ABD borsalarında yükseliş

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,38, Nasdaq endeksi yüzde 1,24 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,25 düştü. Dow Jones endeksi üst üste sekizinci günü kayıpla tamamlarken, Nasdaq endeksi kapanış rekorunu tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya piyasaları

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 düştü.