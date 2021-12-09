Küresel piyasalarda Omicron iyimserliği

Hilal SARI

Kasım ayının son haftasında dünya gündemine oturan ve Delta’dan daha bulaşıcı olduğu endişesiyle küresel piyasalarda yatırımcı iştahını keskin şekilde törpüleyen Omicron varyantına ilişkin endişeler giderek azalıyor. Omicron’un daha bulaşıcı olmasına rağmen daha ölümcül olmadığına ve enfekte olan bireylerin hastalığı hafif atlattığına ilişkin açıklama ve veriler, piyasalarda risk iştahı yüksek boğaların tekrar meydana çıkmasıyla sonuçlanıyor. Tüm riskli varlık sınıfl arında yatırımcıların risk iştahı Omicron iyimserliğiyle artmış görünüyor. Çin’in bankalar için zorunlu karşılık oranını düşürerek piyasaya sağladığı likidite de yükselişte etkili. Hisseler ve petrolde yükseliş sürerken cuma günü gelecek ABD enflasyon verisi yakından izleniyor.

“Omicron hastalığı hafifletiyor olabilir”

ABD’nin en yetkili bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci’nin salı günü yapmış olduğu açıklama risk iştahının tekrar yükselmesinde en önemli etkenlerden. Fauci “Öncü veriler Omicron’un daha bulaşıcı olduğuna ancak diğer varyantlar kadar ağır hastalığa neden olmadığına işaret ediyor” demişti.

Pfizer CEO’su Albert Bourla da salı günü Omicron varyantının önceki varyantlara göre daha hafif gibi göründüğünü ancak daha hızlı yayıldığını ve bunun gelecekte daha fazla mutasyona neden olabileceğini söyledi. Omicron varyantını ilk tespit eden Güney Afrika’da da araştırmacılar Omicron mutasyonlarının virüsün Delta’dan ve diğer varyantlardan daha hızlı bulaşmasını sağladığını ancak öncü verilere göre hastalığın daha hafif geçiyor olabileceğini belirtiyor. New York Times haberine göre Pretoria’daki büyük bir hastanede yeni COVID-19 vakaları eskisine göre hastalığı çok daha hafif geçiriyor ve diğer hastanelerde de benzer trendler görülüyor. Hatta birçok enfekte bireyin COVID-19 semptomu taşımadığı ve hastaneye farklı nedenlerle geldiği aktarılıyor. Ancak uzmanlar yine de hem fazla iyimserliğin hem de fazla kötümserliğin tehlikeli olabileceğini, varyantların etkisinin özellikle de hastane yatış ve can kayıplarının daha gecikmeli ortaya çıkabileceğini hatırlatıyor.

Fazla iyimserlikte riskler de var

Omicron iyimserliği dün Nikkei’de yüzde 1,42, Shanghai’da yüzde 1,18, ASX 200’de yüzde 1,25 yükseliş getirdi. Avrupa’da borsalar vakalardaki artışın perakende gibi sektörleri vurmaya devam etmesi ve Omicron’un daha hızlı yayılıyor olmasının Pfizer CEO’sunun ifadeleriyle “gelecekteki mutasyon risklerini de artırıyor olması” nedeniyle karışık seyirdeydi. DAX’te TSİ 16:30 itibariyle yüzde 0,43 düşüş kaydedilirken, Stoxx600’de yatay seyir izlendi. FTSE’de ise yüzde 0,23’lük artış kaydedildi. İştahtan salı günü en çok hız alan yüzde 3’ün üzerinde artışla Nasdaq olurken, ABD vadelileri çarşamba günü de piyasaların yükselerek açılacağına işaret etti. Brent ve WTI petrolde de Omicron kayıpları büyük ölçüde geri alındı ve Brent 76 dolara yaklaşırken, WTI da tekrar 72 doların üzerine çıktı. ABD tahvillerinde getiri yatay seyrederken 10 yıllık tahvilin getirisi hafif yükselişle yüzde 1,496’da. Güvenli liman altında ise cuma günü açıklanacak ABD enfl asyon verisi öncesi risk iştahıyla bir günde 10 dolar düşüş görüldü. Spot altının onsu TSİ 16:34 itibariyle 1.783 dolardan işlem gördü.

“İyileşmeyi raydan çıkarmayabilir”

Japonya’dan Çin’e, Avrupa’dan ABD’ye neredeyse tüm hisse piyasalarında yükseliş kaydedilen salı günü Deutsche Bank stratejisti Jim Reid bu trendi şu sözlerle açıklıyor: “Omicron’un ağır hastalığa neden olmadığı her gün bu vaka artış dalgasının ekonomik iyileşmeyi rayından çıkarmayacağına dair umutları da yükseltiyor.”

Los Angeles merkezli trading şirketi Wedbush Securities yönetici direktörü Michael James ise bu iyimserlik dalgasında arkada kalmak istemeyen yatırımcıların tüm hisseleri yükselttiği görüşünde. James “Normalde aralık ayında bir yerde başlayan Noel Baa rallisi dün başlamış olabilir mi? Kesinlikle gemiyi kaçırmaktan korkan yatırımcılar var. Omicron endişelerinin de azalması da yatırımcıların riskli işlem moduna geçmelerinde etkili” değerlendirmesini yapıyor.

“Faiz artışı ralliyi bozabilir” diyen temkinliler de var

Ancak Omicron endişeleri yatışsa da piyasaların kısa süre içinde ABD Merkez Bankası’nın ve diğer merkez bankalarının gevşek para politikalarını bırakıyor olmasına odaklanacağını düşünen uzmanlar da var. InspereX’ten kıdemli trader David Petrosinelli yatırımcıların Fed’in enfl asyonla mücadele için vitesi yükselteceği ve bunu beklenenden daha erken yapacağı görüşünde olduğunu aktarıyor. Petrosinelli getiri eğirisinde 2 yıllık ve 10 yıllık ABD Hazine tahvili arasındaki farkın da giderek azaldığına dikkat çekiyor. Rheos Capital Works’ten trader Yuya Fukue Reuters’a yaptığı açıklamada “2022’ye doğru baktığımızda Fed’in tapering’i ve faiz artışları piyasalar için en önemli olay olmaya devam edecek ve bence piyasalarda bu beklentiye ilişkin düzeltme henüz tamamlanmış değil” diyor. Fukue’ye göre Omicron varyantı “iyi huylu” çıkarsa Fed Şubat 2022’de bile ters repo oranını 20 baz puan artırabilir - bu da beklentilerden daha agresif bir sıkılaşma olur.

Yine de yeni Omicron kısıtlamaları yolda

Hükümetler bilim insanlarının “ne çok iyimser, ne de çok kötümser olunmaması gerektiği” tavsiyesini dikkate alıyor. Dünya Sağlık Örgütü de Omicron’un daha ılımlı bir virüs olduğunu söylemekte acele etmiyor. Frankfurt Üniversite Hastanesi’nden virolog Sandra Ciesek’in yayımlamış olduğu veriler aşılı kan hücrelerinde Omicron karşısında bağışıklık tepkisinin azaldığını gösteriyor. Risklerin hala devam ediyor olması ve vaka artışlarının hızlanması nedeniyle İngiltere gibi bazı ülkelerde hızla yayılan Omicron’a karşı yeni kısıtlamalar gelmesi bekleniyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Omicron’un ülkede geçmiş virüslerden çok daha hızlı yayıldığını söyledi. Filipinler Fransa’dan seyahatleri de yasaklama kararı alırken, Güney Kore’de günlük vakalar pandemi başından bu yana ilk kez 7 bini geçti ve hükümet vatandaşlarına bir kez daha aşı olma çağrısı yaptı.