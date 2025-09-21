Küresel Sumud Filosu'na dron takibi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, akşam saatlerinde filonun üzerinde çok sayıda dronun uçuş yaptığı tespit edildi.

Organizatörler, hava hareketliliğindeki ani artışın gemideki kişilerin güvenliği konusunda endişe oluşturduğunu belirterek, ekiplerin durumu yakından takip ettiğini, gelişmeleri belgelemek ve değerlendirmek için ortaklarla koordinasyon içinde olunduğunu açıkladı.

Filo, şu anda İtalya ve Kıbrıs arasındaki uluslararası sularda bulunan "sarı bölge" olarak adlandırılan noktaya doğru ilerliyor. Bölge, İsrail ordusunun faaliyetleri nedeniyle yüksek riskli bölge olarak kabul ediliyor. Küresel Sumud Filosu’nda 44 ülkeden 50'den fazla gemi bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu’na ait iki gemi Tunus’tan yola çıkmadan önce saldırıya uğramıştı.