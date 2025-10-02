Küresel Sumud Filosu'na İsrail'den müdahele! 37 Türk vatandaşı alıkonuldu: Dakika dakika tüm gelişmeler..
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'den yola çıkan Küresel Sumud Filosu (GSF), İsrail donanmasının müdahalesiyle durduruldu. Onlarca gemiden oluşan filo, bugüne kadar Gazze'ye gönderilen en büyük yardım konvoyu olma özelliğini taşıyordu. İçerisinde tıbbi malzemeler başta olmak üzere geniş kapsamlı insani yardım bulunan filoya yönelik operasyonda 30 gemiye el konuldu. Müdahale sırasında 37'si Türk vatandaşı olmak üzere 200'den fazla aktivistin gözaltına alındığı bildirildi.
Akdeniz üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemiler, İsrail donanması tarafından durduruldu. Onlarca gemiden oluşan filo, Gazze'ye doğru toplu şekilde yola çıkan en büyük yardım konvoyu olma özelliğini taşıyordu.
Filoda, özellikle tıbbi malzemeler başta olmak üzere önemli miktarda insani yardım bulunduğu biliniyordu. Ancak günlerdir süren yolculuk, dün gece geç saatlerde gerçekleşen askeri müdahaleyle kesintiye uğradı.
30 gemiye müdahale edildi
Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 23:00 sularında filodaki birçok gemiye yönelik askeri operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İsrail askerlerinin toplam 30 gemiye müdahale ettiği ve 37'si Türk vatandaşı olmak üzere 200'den fazla aktivistin gözaltına alındığı belirtiliyor.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini, Tel Aviv Büyükelçiliği'nin gerekli girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
İsrail'in Gazze kara sularına giren Mikeno gemisini ele geçirdiği bildirildi.
İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi.
Global Sumud Filosu Delegasyonu'ndan Ramazan Tunç, gemilerin Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti. Tunç, yaptığı açıklamada, “Ablukanın delindiğini dünyaya ilan edebiliriz” ifadelerini kullandı.
Delegasyon temsilcisi, Mikeno gemisinin Gazze karasularına girdiğini ve karaya ulaşmak üzere olduğunu, ayrıca Adagio gemisinin de Gazze kıyısına çok az bir mesafe kaldığını aktardı.
Türkiye Delegasyonu, baskın sırasında alıkonulan 37 Türk vatandaşının 20'sinin isimlerini açıkladı.
Sirius gemisi: Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak
Alma gemisi: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu
Spectre gemisi: Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali
Huga_A gemisi: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız
Deir Yassine_A gemisi: Sümeyye Sena Polat
Grande Blue gemisi: Halil Rıfat Çanakçı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Gazze Filosu tarafından yapılan açıklamada 30 gemiye el konulduğu bildirildi. Şu ana kadar 200'den fazla kişi de İsrail askerlerince alıkonuldu.
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Suelle gemisindeki İskoç aktivist James (Jim) Hickey, İsrail askerlerinin gemilere müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu Hickey, İsrail askeri gemilerinin filodaki gemilere su sıktığını, buna rağmen rotalarından vazgeçmediklerini ifade etti. Aktivist, durdurulana kadar Gazze'ye doğru ilerleyeceğiz dedi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, filodaki bazı gemilerin ele geçirildiğini ve yolcuların alıkonularak bir İsrail limanına götürüldüğünü duyurdu.
Bakanlık paylaşımında, ele geçirilen gemilerden birinde bulunan iklim aktivisti Greta Thunberg'in İsrail askerinin yanında görüntülendiği karelere de yer verdi. Ancak açıklamada, kaç geminin ele geçirildiği, kaç kişinin gözaltına alındığı ve yolcuların hangi limana götürüldüğüne dair ayrıntı verilmedi.
İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'na telsizle uyarıda bulundu. Donanma "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" açıklamasında bulunurken uygulanan karartma nedeniyle filoda bulunan birçok gemi ile iletişim kesildi. İnternet üzerinden gemilerden yapılan canlı yayınlara da artık ulaşılamadığı belirtildi.
Küresel Sumud Filosu, "İsrail Savunma Kuvvetleri bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" açıklamasında bulundu.