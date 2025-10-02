Küresel Sumud Filosu'na İsrail'den müdahele! 37 Türk vatandaşı alıkonuldu: Dakika dakika tüm gelişmeler..

Akdeniz üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemiler, İsrail donanması tarafından durduruldu. Onlarca gemiden oluşan filo, Gazze'ye doğru toplu şekilde yola çıkan en büyük yardım konvoyu olma özelliğini taşıyordu.

Filoda, özellikle tıbbi malzemeler başta olmak üzere önemli miktarda insani yardım bulunduğu biliniyordu. Ancak günlerdir süren yolculuk, dün gece geç saatlerde gerçekleşen askeri müdahaleyle kesintiye uğradı.

30 gemiye müdahale edildi

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 23:00 sularında filodaki birçok gemiye yönelik askeri operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İsrail askerlerinin toplam 30 gemiye müdahale ettiği ve 37'si Türk vatandaşı olmak üzere 200'den fazla aktivistin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Peki bölgede neler oluyor? İşte dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler...

11.17 Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini, Tel Aviv Büyükelçiliği'nin gerekli girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

10.25 Mikeno ele geçirildi

İsrail'in Gazze kara sularına giren Mikeno gemisini ele geçirdiği bildirildi.

09.50 Bazı aktivistler İsrail'e götürüldü

İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi.

09.10 Mikeno gemizi Gazze karasularında

Global Sumud Filosu Delegasyonu'ndan Ramazan Tunç, gemilerin Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti. Tunç, yaptığı açıklamada, “Ablukanın delindiğini dünyaya ilan edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Delegasyon temsilcisi, Mikeno gemisinin Gazze karasularına girdiğini ve karaya ulaşmak üzere olduğunu, ayrıca Adagio gemisinin de Gazze kıyısına çok az bir mesafe kaldığını aktardı.

07.50 Türk aktivistlerin 20'sinin ismi belli oldu

Türkiye Delegasyonu, baskın sırasında alıkonulan 37 Türk vatandaşının 20'sinin isimlerini açıkladı.

Sirius gemisi: Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak

Alma gemisi: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre gemisi: Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali

Huga_A gemisi: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

Deir Yassine_A gemisi: Sümeyye Sena Polat

Grande Blue gemisi: Halil Rıfat Çanakçı

07:42 Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

07:20 30 gemiye el konuldu

Gazze Filosu tarafından yapılan açıklamada 30 gemiye el konulduğu bildirildi. Şu ana kadar 200'den fazla kişi de İsrail askerlerince alıkonuldu.

01:24 Gemilere su sıkıldı

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Suelle gemisindeki İskoç aktivist James (Jim) Hickey, İsrail askerlerinin gemilere müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu Hickey, İsrail askeri gemilerinin filodaki gemilere su sıktığını, buna rağmen rotalarından vazgeçmediklerini ifade etti. Aktivist, durdurulana kadar Gazze'ye doğru ilerleyeceğiz dedi.

23.45 Bazı yolcular alıkoyuldu

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, filodaki bazı gemilerin ele geçirildiğini ve yolcuların alıkonularak bir İsrail limanına götürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık paylaşımında, ele geçirilen gemilerden birinde bulunan iklim aktivisti Greta Thunberg'in İsrail askerinin yanında görüntülendiği karelere de yer verdi. Ancak açıklamada, kaç geminin ele geçirildiği, kaç kişinin gözaltına alındığı ve yolcuların hangi limana götürüldüğüne dair ayrıntı verilmedi.

21.34 Birçok gemiyle iletişim kesildi

İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'na telsizle uyarıda bulundu. Donanma "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" açıklamasında bulunurken uygulanan karartma nedeniyle filoda bulunan birçok gemi ile iletişim kesildi. İnternet üzerinden gemilerden yapılan canlı yayınlara da artık ulaşılamadığı belirtildi.

20.50 İsrail'den 'rotanızı değiştirin' uyarısı

Küresel Sumud Filosu, "İsrail Savunma Kuvvetleri bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" açıklamasında bulundu.