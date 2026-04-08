Küresel ticaretin kilidi çözülüyor: Hürmüz Boğazı'nda 800 gemi geçiş bekliyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik operasyonlarıyla başlayan ve bölgeyi ateş çemberine çeviren çatışmalar, altıncı haftasında yerini geçici bir sessizliğe bırakıyor.

Tarafların karşılıklı ateşkes ilan etmesiyle birlikte, küresel enerji ticaretinin önemli noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği yeniden hareketleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların iki haftalığına askıya alındığını açıklarken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran ordusunun kontrolünde güvenli şekilde sağlanacağını duyurdu.

Trump da boğazdaki yoğunluğu azaltmak için destek vereceklerini belirtti.

800 gemi bekliyor

Bloomberg News'un haberine göre, bölgede yaklaşık 800 gemi beklemeye devam ediyor. Verilere göre bu gemilerin 426'sını ham petrol ve temiz yakıt taşıyan tankerler oluşturuyor. Ayrıca 34 LPG ve 19 LNG gemisi bulunurken, geri kalan kısmı kuru yük ve konteyner gemileri oluşturuyor.

Gemiler Dubai ve Khor Fakkan açıklarında yoğunlaştı

Son durum itibarıyla gemilerin büyük bölümü Dubai ve Khor Fakkan çevresinde kümelenmiş halde bekliyor. Sektör temsilcileri, anlaşmanın detaylarını incelemeye başlarken, Japonya Armatörler Birliği gibi kuruluşlar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hürmüz'deki gemilerin son durumu

Uzmanlar ise boğazın yeniden açılmasının ardından bile akışın kısa sürede tamamen normale dönmesinin zor olduğunu, ilan edilen iki haftalık süreye rağmen sevkiyatların kademeli şekilde başlayacağını öngörüyor.

Uzmanlar ayrıca sigorta şirketleri ve gemi mürettebatının riskin azaldığına ikna olması gerektiğini vurguluyor.