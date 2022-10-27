Küresel yavaşlama BigTech’e de sıçrıyor

Hilal SARI

ABD’li iki büyük teknoloji devi Microsoft ve Alphabet’ten gelen son açıklamalar, savaş, enflasyon ve artan faizlerle derinleşen durgunluğun son yıllarda çok hızlı büyüyen bulut ve dijital reklam gibi alanları da vurmaya başladığını gösteriyor. Küresel hisse piyasalarında boğa piyasasının sembolü haline gelmiş iki şirketin açıklamaları sonrası en büyük ABD’li şirketlerin hisselerinde 300 milyar doların üzerinde satış gerçekleşti. Microsoft ve Alphabet hisseleri açılış öncesi yüzde 6’nın üzerinde düşerken, Meta ve Amazon’da da düşüş yüzde 4’ü buldu. Bu da bazı analistlere göre teknoloji hisselerinde bu yıl gerçekleşen 5,5 trilyon dolarlık satışın sona geldiği iddialarını çürütüyor.

Şirketler bulut ve reklam harcamalarını kısmaya başladı

ABD’li yazılım şirketi Microsoft, ekonomik yavaşlamaya paralel olarak bulut bilişim işlerinin yavaşlayacağı konusunda uyardı: Şirketler ekonomik yavaşlamaya hazırlanıyor ve bulut harcamalarını kısıyor. Microsoft’un büyümesinin lokomotifi haline gelen bulut bilişim platformu Azure’de gelir büyümesinin bu çeyrekte yüzde 5 yavaşlayacağı konusunda uyardı. Bloomberg Intelligence analisti Anurag Rana “Bu beklediğimizden kötü bir öngörü ve şirketlerin artan ekonomik sorunlar nedeniyle IT harcamalarını daha yüksek hızda azalttığını gösteriyor” diyor. Eylül ile biten çeyrekte Azure’nin gelirleri - beklentilerin bir puan altında- yüzde 42 artmış, önceki çeyreğe göre yüzde 4 yavaşlamıştı. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın yaptığı açıklamaya göre, müşterilerinin ekonomik görünümün bozulmasıyla birlikte harcamalarını optimize etmeye başlamasıyla bulut da yavaşlayacak. Yüksek enerji maliyetleri de Microsoft’un dev bulut veri merkezlerindeki kar marjlarından eritiyor - bu yıl bu veri merkezlerinin enerji maliyetlerinin 800 milyon dolar daha artması öngörülüyor. Tüm bunlar PC üreticilerine yapılan yazılım satışlarında yüzde 30’un üzerinde bir düşüşle birleşince Microsoft’un 4. çeyrekte gelirinin 52,34-53,36 milyar dolar arasında olması öngörülüyor. Bu da yine Wall Street analistlerinin tahminlerinin 3,2 milyar dolar altında.

YouTube reklam gelirleri yükselmedi, %2 düştü

Google’ın sahibi Alphabet salı günü yaptığı açıklamada işe alımları yavaşlattığını ve masrafları daha kontrollü yapacağını duyurarak şirketin zor zamanlara hazırlandığına işaret etti. Şirketlerin pazarlama bütçeleri genelde maliyetler kısılmaya başladığında ilk başvurulan nokta oluyor ve artan enflasyonla birlikte Google’ın da birçok müşterisi reklam bütçelerini kısmaya başladı. Google’ın reklam gelirleri 3. çeyrekte ABD’de beklentilerin altında yüzde 6 artışla 69,1 milyar dolara yükseldi. Google’ın bu reklam geliri büyümesi pandeminin başındaki kısa bir daralma dönemi hariç tutulduğunda, 2013’ten bu yana en düşük büyüme hızı oldu. Refinitiv analistleri Google’ın ABD’deki reklam gelirlerinin bu çeyrekte yüzde 9 artmasını öngörüyordu. Google Search gelirleri yüzde 8 artması beklenirken yüzde 4,2 artışla 39,5 milyar dolara yükseldi. YouTube reklam gelirleri ise analistler yüzde 4,4’lük bir artış beklerken, aksine yüzde 2 düşüşle 7,1 milyar dolara geriledi. YouTube reklam satışları, Alphabet online platformun reklam satışlarıyla ilgili ayrıca resmi açıklama yapmaya başladığı 2020’den bu yana ilk kez düşüş kaydetmiş oldu. Yatırımcılarla bir telefon görüşmesinde Alphabet CEO’su Sundar Pichai’nin “Reklam pazarı için zor günler” dediği belirtiliyor.

Spotify da salı günü yaptığı açıklamada “Zorlu ekonomik koşulların üçüncü çeyrekteki reklam satışlarını vurduğunu ve ana işi olan abonelik satışlarında güçlü bir büyüme kaydetmesine rağmen reklam satışlarının zarara yol açtığını” belirtti.

Güçlü dolar da gelirlerini olumsuz etkiledi

Dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren ancak ABD’de finansal raporlama yapan BigTech’in gelirlerini olumsuz etkileyen bir diğer faktör de doların diğer para birimleri karşısında güçlenmesi oldu. Alphabet’te güçlü doların gelir büyümesinin yüzde 5’ini erittiği belirtiliyor. Microsoft’tan yapılan açıklamada ise “Dolardaki sıçramanın gelirleri 2,3 milyar dolar olumsuz etkilediği” belirtildi. Saxo Capital Markets stratejisti Jessica Amir “Küresel ekonomi kritik bir eşikte. Güçlü dolar şirketlerin gelirlerini olumsuz etkilemeye devam edecek, tüketici talebi de servette görülen tersine hareketle muhtemelen düşecek. Teknoloji gibi riskli varlıklar üzerinde baskı devam edecek” değerlendirmesini yapıyor.