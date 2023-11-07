“Küreselleşme bir yere gitmiyor”

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başekonomisti Ralph Ossa, yüksek enerji fiyatları, artan enflasyon, sıkılaşan para politikası ve Çin ekonomisinde salgından sonra toparlanmanın beklentinin altında kalması nedeniyle küresel ticaretteki büyümenin bu yıl keskin bir şekilde yavaşladığını ifade etti.

Bu faktörlere bağlı olarak küresel ticarete ilişkin büyüme öngörülerini düşürdüklerini kaydeden Ossa, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın ithalat dahil tüm ürünlere olan talebi azalttığına dikkati çekti: "Geçen yıl enflasyon birçok ülkede 1980'lerden beri görülmeyen seviyelere çıktı. Yüksek enflasyon karşısında, faiz oranlarını uzun yıllar sıfır seviyesinde tutan merkez bankaları para politikasını sıkılaştırmaya başladı.

Sıkı para politikası, küresel ticarette 2022'nin son çeyreğinde başlayan düşüşün önemli faktörlerinden biri oldu." "Ekonomistler, ekonomi yavaşladıkça ticaretteki büyümenin daha da zayıfladığını gözlemliyor. Bu nedenle WTO olarak, şu anda küresel ticarette bu yıl yüzde 0.8 büyüme öngörüyoruz.

Geçen yıl bu oran yüzde 3'tü” bilgisini paylaşan Ossa, küresel ticaretin 2008-2009 krizinden beri küresel ekonomiyle aynı oranda, ortalama yüzde 2.7 büyüdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti: “Bu ilişkiyi sürdürmek için ticaretin 2024'te küresel ekonomiden daha hızlı büyümesi gerekecek. Dünyada enflasyonun yavaşça gerilediğini düşününce, 2024'te küresel ekonomideki büyümenin yüzde 2.5 ve ticaretteki büyümenin de yüzde 3.3'e yükselmesini bekliyoruz.

Faiz artışlarıyla enflasyonun hızla düşürülmesi sağlanırsa, merkez bankaları da faiz oranlarında daha kısa süre içinde faiz düşürme yoluna gidebilir. Bu da küresel ekonomi ve ticaretin büyümesini sağlar. Veriler, enflasyonun yavaşça gerilediğini gösteriyor. Bu, yumuşak iniş ve daha erken bir toparlanmanın işaretleri."