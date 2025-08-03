Kuril Adaları’nda 6,7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi ise depremin büyüklüğünü 7 olarak ölçtü.

Kıyı bölgelerinde yaşayanlar uyarıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Kamçatka Yarımadası’nda hissedilen şiddetli depremin ardından üç bölgede tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayanları sahilden uzak durmaları konusunda uyarırken, acil durum ekiplerinin olası tahliyeler için hazır bekletildiğini bildirdi. Deniz seviyesi hareketleri ise riskin yakından izlenmesi amacıyla takip altına alındı.