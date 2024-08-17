Kursk sınırındaki sivillerin tahliyesi sürüyor! İnsani yardım ihtiyacı çok büyük...
Kursk'un sınırdaki çatışma bölgelerinden tahliye edilen siviller, merkeze taşınıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Rus Demiryolları vagonlarıyla şehir merkezine getirilen siviller, kentteki manastır, boks kulübü gibi çeşitli devlet kuruluşları ve sosyal tesislerde sağlanan yardımlardan faydalanıyor.
AA
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Rusya ile Ukrayna orduları arasında Kursk bölgesinde çatışmalar devam ederken, bölgedeki sivillerin sınırdaki yerleşim birimlerinden Kursk merkezine tahliyeleri ve insani yardım faaliyetleri sürüyor.
Rus Kızılhaç çalışanları her gün sınır bölgelerinden gelen binden fazla sivile geçici barınma noktalarında giysi, ayakkabı, gıda ve hijyen ürünleri dağıtıyor.