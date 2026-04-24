Kurtarma çalışmaları işe yaramadı: 150 yıllık dev kapanıyor!

Almanya merkezli baskı makinesi üreticisi Manroland Sheetfed, iflas sürecinin ardından üretimi tamamen durdurma kararı aldı.

Şirketin Offenbach'taki tesisinde faaliyetlerin 31 Mayıs itibarıyla sona ereceği açıklandı.

Yaklaşık 750 kişinin çalıştığı fabrikada en az 660 çalışanın işini kaybedeceği bildirildi. 1 Haziran'dan itibaren geniş çaplı işten çıkarmaların başlayacağı, yalnızca 84 çalışanın ise kalan siparişlerin tamamlanması ve servis faaliyetlerinin olası devri için geçici olarak görevde kalacağı ifade edildi. Şirketin tasfiye sürecinin 2026 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Kurtarma girişimleri sonuç vermedi

Şirket, şubat ayı sonunda kendi yönetiminde iflas başvurusunda bulunmuştu. "Koruma kalkanı" kapsamında yürütülen yeniden yapılandırma ve kurtarma çalışmalarının ise sonuçsuz kaldığı belirtildi.

40 milyon Euro'yu aşan zarar

2025 yılında 40 milyon euronun üzerinde zarar eden şirketin, düşük kapasite kullanımı, artan maliyetler ve yoğun fiyat baskısı nedeniyle üretimi sürdüremez hale geldiği kaydedildi. Yönetim, dış finansmana bağımlı iş modelinin artık sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Sendika ve yerel yönetimden tepki

Almanya'nın önde gelen sanayi sendikalarından IG Metall, şirketin İngiliz sahibi Langley Holdings'i sert sözlerle eleştirdi. Sendika temsilcisi Manuel Schmidt, şirketin yıllardır yatırım yapılmayarak "bilinçli şekilde zayıflatıldığını" öne sürdü. Offenbach Belediye Başkanı Felix Schwenke de yönetimin çalışanlara karşı sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

1871 yılında kurulan Manroland, dünyanın en eski baskı makinesi üreticileri arasında yer alıyordu. Sektördeki daralma, gelir kaybı ve artan zararların şirketi çıkmaza sürüklediği değerlendirilirken, alınan kararın köklü bir sanayi mirasının sonu anlamına geldiği ifade ediliyor.