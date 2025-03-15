Kuryeye sıcak kahve döküldü: Starbucks rekor tazminat ödeyecek!

Starbucks, kuryenin üzerine sıcak kahve dökülüğü için 50 milyon dolar tazminat ödemeye hazırlanıyor. ABD'nin California eyaletinde yaşanan olayda kuryede, sıcak içeceklerin dökülmesi sonucu ciddi yanıklar ve sinir hasarı oluştu.

Oksijen'de yer alan habere göre, Los Angeles'ta 2020 yılında açılan davada, Michael Garcia'nın bir Starbucks şubesinin araç servisinden içecek aldığı sırada, kapağı düzgün kapatılmamış bir sıcak içeceğin üzerine dökülmesi sonucu genital bölgesinde ciddi yanıklara oluştuğu belirtildi.

"Pek çok zarara uğradı"

Garcia'nın avukatı Michael Parker, müvekkilinin üç içecek aldığını, ancak içlerinden birinin taşıma kabına tam oturtulmadığını ve içeceklerden birinin sipariş teslim edilirken Garcia'nın üzerine döküldüğünü ifade etti.

Mahkeme kayıtlarına göre Garcia'nın fiziksel acı, ruhsal sıkıntı, hayat kalitesinde düşüş, şekil bozukluğu, fiziksel işlev kaybı ve anksiyete gibi pek çok zarara uğradığı tespit edildi.

Starbucks, karara itiraz edecek

Starbucks, mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bay Garcia'ya üzüntümüzü ifade ediyoruz, ancak jüri kararına katılmıyoruz ve belirlenen tazminat miktarının aşırı olduğunu düşünüyoruz. Mağazalarımızda her zaman en yüksek güvenlik standartlarını koruma konusunda kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu dava, 1994 yılında McDonald's'a açılan ve benzer bir olayla sonuçlanan ünlü davayı hatırlatıyor. Davada, Stella Liebeck isimli müşteri üzerine dökülen sıcak kahve nedeniyle üçüncü derece yanıklar yaşamış ve yaklaşık 3 milyon dolar tazminat kazanmıştı.